28.04.2024, 17:16
Ремонту не подлежит? ЕС заставит производителей упростить ремонт товаров
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Европарламент 24 апреля принял директиву о правах потребителей на ремонт товаров. Она должна упростить ремонт после окончания срока гарантии: сделать его более доступным и дешевым, пишет Delfi Dom&Sad.
Часть товаров, которая продается на территории ЕС - особенно, электроника и бытовая техника - плохо поддается ремонту из-за особенностей конструкции или дорогих или труднодоступных запчастей. Эта ситуация может быть связана запланированным устареванием - практикой, когда товары изначально имеют неоправданно короткий срок эксплуатации. После поломки или окончания срока гарантии их проще выкинуть, а не ремонтировать. Производитель таким образом обеспечивает себе продажи новой продукции.