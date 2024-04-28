Ремонту не подлежит? ЕС заставит производителей упростить ремонт товаров

Часть товаров, которая продается на территории ЕС - особенно, электроника и бытовая техника - плохо поддается ремонту из-за особенностей конструкции или дорогих или труднодоступных запчастей. Эта ситуация может быть связана запланированным устареванием - практикой, когда товары изначально имеют неоправданно короткий срок эксплуатации. После поломки или окончания срока гарантии их проще выкинуть, а не ремонтировать. Производитель таким образом обеспечивает себе продажи новой продукции.

Согласно новым правилам, которые принял Европарламент, производители должны предлагать потребителям своевременные и доступные услуги по ремонту, а также предоставлять им информацию об их правах на ремонт. Для товаров, отремонтированных по гарантии, обязательный гарантийный срок будет продлен еще на один год. Это будет стимулировать потребителей ремонтировать, а не покупать новые товары.