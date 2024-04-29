ТОП зарплат: самые щедрые работодатели строительного сектора
Хотя в прошлом году зарплаты в строительном секторе выросли достаточно сильно, во многих случаях рост был вызван гонорарами за результат, сообщает dv.ee.
По словам руководителя Maru Ehitus Марго Денго, давление на заработную плату в строительном секторе в последние годы было значительным: „Зарплаты росли несмотря на сокращение объемов строительства, поскольку продолжающаяся быстрая инфляция снизила покупательную способность населения, а это, в свою очередь, также вызвало давление на заработную плату“.
По словам руководителя Metropoli Ehitus Хенри Эрмуса, высокая средняя зарплата компании в 2023 году была связана с выплатой гонораров за результаты после нескольких успешно завершенных проектов. „Таким образом, преданность делу и высочайший уровень квалификации нашей команды обеспечили успех предприятия“, – отметил он, связывая гонорары с результатами компании и мотивацией сотрудников.