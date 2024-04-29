ТОП зарплат: самые щедрые работодатели строительного сектора

По словам руководителя Maru Ehitus Марго Денго, давление на заработную плату в строительном секторе в последние годы было значительным: „Зарплаты росли несмотря на сокращение объемов строительства, поскольку продолжающаяся быстрая инфляция снизила покупательную способность населения, а это, в свою очередь, также вызвало давление на заработную плату“.