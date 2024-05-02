ФОТО | В Ласнамяэ мог бы появиться современный многофункциональный квартал, но город годами тянет кота за хвост

В начале Ласнамяэ, за магазином Maxima на Смуули теэ, находится большой участок, на котором когда-то должен был появиться развлекательный центр Panorama City. Уже было заключено несколько договоров аренды, но в 2014 году состоялось расширение торгового центра Ülemiste, куда переехал и H&M. Тогда компания Kapitel решила выйти из игры и ждать для земли новой идеи. Kapitel, большая часть которой принадлежит семье крупного бизнесмена Тоомаса Аннуса, остается владельцем участка и по сей день.

Директор по маркетингу и продажам компании Мерит Кулласепп, говорит, что они планируют развить на этом месте многофункциональное разнообразное городское пространство. Люди смогут жить и работать в одном квартале и здесь же пользоваться необходимыми повседневными услугами. Запланированный комплекс носит название Smuuli kvartal.

Помимо квартир, в квартале планируется построить офисы, служебные и торговые помещения. В середине квартала расположится парк площадью около 25 000 м², который предложит возможности для отдыха, наслаждения культурой, занятий спортом людям разных возрастов. Парковку планируется построить под землей, чтобы вокруг домов было больше места для людей.

„По словам нашего директора по развитию, детальная планировка квартала до сих пор не принята, и, к сожалению, городские власти постоянно находят разные причины, по которым решение по планировке приходится переделывать. Так проходят годы, а участок остается пустым“, — прокомментировала положение дел Кулласепп.