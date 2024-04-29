ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Что делать, чтобы не пришлось делить квартиру с детьми умершего мужа?

„У меня умер супруг. Я получила свидетельство о праве на наследство. Процесс инициировала дочь мужа от второго брака, я его третья жена и бездетная. Завещания у мужа не было, все должно было остаться детям: дом с хозяйственными постройками и недвижимость. В свидетельстве о праве на наследство мою квартиру тоже поделили на четверых: на меня и троих детей мужа. Ранее я подписала брачный договор, по которому передала половину своего имущества мужу.