Недвижимость
29.04.2024, 11:49

ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Что делать, чтобы не пришлось делить квартиру с детьми умершего мужа?

 
ФОТО: Billion Photos | Shutterstock

В редакцию Maaleht обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила, что после смерти мужа большая часть квартиры, в которой они жили, отошла детям супруга.

„У меня умер супруг. Я получила свидетельство о праве на наследство. Процесс инициировала дочь мужа от второго брака, я его третья жена и бездетная. Завещания у мужа не было, все должно было остаться детям: дом с хозяйственными постройками и недвижимость. В свидетельстве о праве на наследство мою квартиру тоже поделили на четверых: на меня и троих детей мужа. Ранее я подписала брачный договор, по которому передала половину своего имущества мужу.

Скажите, пожалуйста, что мне положено по наследству? Неужели мне сейчас действительно останется только ¼ часть от моей квартиры? Имею ли я право жить в своей квартире до самой смерти?“

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии