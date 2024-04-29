В городке Теллискиви парковку преобразуют в парковую зону

„Наша цель — озеленить Теллискиви и предложить высокое качество жизни как людям посещающим город, так и предприятиям работающим здесь“, — сказал Ало Киппасто, менеджер по развитию Теллискиви. Парковая зона площадью почти 5000 м² откроется в начале июля. Это первая парковая зона, построенная в Теллискиви, в ближайшие годы этот район пополнится несколькими зелеными и парковыми зонами, а также скверами и развлекательными зонами.

Ландшафтную архитектуру Теллискиви создали ландшафтные архитекторы VÄLI (авторы Кристиан Нигул, Кади Нигул, Кадри Уусен и Катарина Лепику). По словам Кристьяна Нигула, основная идея состоит в том, чтобы создать центральную улицу квартала со стороны Балтийского вокзала, в дальнейшем через здание М. Центральная часть соединит по диагонали меньшие островки для игр и отдыха, тем самым обеспечивая места для отдыха. Один из островков представит собой большую площадь, предоставляющую возможность проведения различных мероприятий. Зеленые зоны с многогранными и многовидовыми цветущими однолетними растениями создают приятную среду как для людей, так и для животных (например, кроликов), насекомых (например, бабочек) и микроорганизмов. Планируя дождевые оттоки, был внесен вклад в необходимый круговорот воды: дождевая вода таким образом управляется локально, но, более того, и растения, и другие живые организмы получают воду, необходимую им для жизни.

По словам Киппасто, Теллискиви является важным центром экономического, культурного и социального развития. Развивая уже сложившуюся бизнес-среду, мы способствуем развитию всего региона, создаем больше возможностей для передвижения и зеленых зон, что способствует улучшению здоровья, производительности и благополучия людей. Разнообразие способов передвижения поддерживается хорошим сообщением общественного транспорта в районе, а также велосипедными и пешеходными дорожками.

При строительстве парковки автомобили будут направлены на уже используемые стоянки на железнодорожной стороне квартала (EP86).