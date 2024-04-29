ВИДЕО | Смотрите, где будет построен следующий таллиннский тоннель

Снос ипподрома означает, что начинается возведение нового коммерческого и жилого квартала в Таллинне. „В реальности с сегодняшнего дня строительство наконец-то начинается“, - делится радостью Рейго Рандметс, исполнительный директор компании-девелопера Reterra Estate.
Планы строительства жилых домов на месте ипподрома в непосредственной близости от центра Таллинна обсуждаются уже почти два десятилетия. Однако споры между застройщиками и таллиннскими городскими властями не позволяли идее воплотиться в жизнь. По словам Рандметса, на сегодняшний день от Таллинна получены все разрешения на снос, разрешения на строительство инфраструктуры и разрешение на строительство одного большого здания. В ближайшее время должны быть получены разрешения на строительство пяти многоквартирных домов и еще одного бизнес-объекта. Всего на данный момент на рассмотрении находятся девять разрешений на строительство.