ВИДЕО | Смотрите, где будет построен следующий таллиннский тоннель

Планы строительства жилых домов на месте ипподрома в непосредственной близости от центра Таллинна обсуждаются уже почти два десятилетия. Однако споры между застройщиками и таллиннскими городскими властями не позволяли идее воплотиться в жизнь. По словам Рандметса, на сегодняшний день от Таллинна получены все разрешения на снос, разрешения на строительство инфраструктуры и разрешение на строительство одного большого здания. В ближайшее время должны быть получены разрешения на строительство пяти многоквартирных домов и еще одного бизнес-объекта. Всего на данный момент на рассмотрении находятся девять разрешений на строительство.