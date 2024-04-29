Недвижимость
29.04.2024, 21:41

ВИДЕО | Смотрите, где будет построен следующий таллиннский тоннель

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Начинается снос ипподрома
Осыпаются на землю обломки ворот легендарного таллиннского ипподрома - его сносят, чтобы освободить место для тысяч квартир и крупнейших коммерческих зданий Таллинна.
Осыпаются на землю обломки ворот легендарного таллиннского ипподрома - его сносят, чтобы освободить место для тысяч квартир и крупнейших коммерческих зданий Таллинна.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня днем манипулятор экскаватора отломил первый фрагмент входных ворот таллиннского ипподрома: там освобождают место для строительства по одному из новых крупных таллиннских проектов, сообщает Ärileht.

Снос ипподрома означает, что начинается возведение нового коммерческого и жилого квартала в Таллинне. „В реальности с сегодняшнего дня строительство наконец-то начинается“, - делится радостью Рейго Рандметс, исполнительный директор компании-девелопера Reterra Estate.

Планы строительства жилых домов на месте ипподрома в непосредственной близости от центра Таллинна обсуждаются уже почти два десятилетия. Однако споры между застройщиками и таллиннскими городскими властями не позволяли идее воплотиться в жизнь. По словам Рандметса, на сегодняшний день от Таллинна получены все разрешения на снос, разрешения на строительство инфраструктуры и разрешение на строительство одного большого здания. В ближайшее время должны быть получены разрешения на строительство пяти многоквартирных домов и еще одного бизнес-объекта. Всего на данный момент на рассмотрении находятся девять разрешений на строительство.

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