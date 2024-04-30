ТОП зарплат в сфере недвижимости: одни платят 8000 евро, другие снижают зарплаты
Лидеры сферы недвижимости платят своим сотрудникам более 7000 евро. При этом среди пяти самых щедрых работодателей сектора в двух компаниях зарплаты в годовом сравнении снизились, пишет dv.ee.
ТОП возглавляет Harju Kek AS, где средняя зарплата составляет 7987 евро. За год зарплаты в компании выросли на более чем 27%. Всего в 2023 году в компании в среднем работало шесть человек.
„Давление на рост заработной платы было ощутимым, – признался генеральный директор Harju Kek AS Янек Лехтметс. – Находить сотрудников было и остается сложно“.
На втором месте – Kapitel AS со средней зарплатой в 7188 евро. В 2023 году в фирме работало в среднем 17 человек, в годовом сравнении заработная плата снизилась на 1,13%.
Закрывает тройку лидеров Viru Keskus AS с пятью сотрудниками и средней зарплатой в 7131 евро в 2023 году. За год зарплаты в компании выросли на 14,72%.