ТОП зарплат в сфере недвижимости: одни платят 8000 евро, другие снижают зарплаты

ТОП возглавляет Harju Kek AS, где средняя зарплата составляет 7987 евро. За год зарплаты в компании выросли на более чем 27%. Всего в 2023 году в компании в среднем работало шесть человек.

„Давление на рост заработной платы было ощутимым, – признался генеральный директор Harju Kek AS Янек Лехтметс. – Находить сотрудников было и остается сложно“.

На втором месте – Kapitel AS со средней зарплатой в 7188 евро. В 2023 году в фирме работало в среднем 17 человек, в годовом сравнении заработная плата снизилась на 1,13%.

Закрывает тройку лидеров Viru Keskus AS с пятью сотрудниками и средней зарплатой в 7131 евро в 2023 году. За год зарплаты в компании выросли на 14,72%.