ЭКСПЕРТ | Cпад на рынке недвижимости сильнее всего ударил по среднему классу

„Это несколько неожиданно, но продажи очень дорого жилья идут довольно хорошо. Сейчас в Таллинне успешно предлагаются 4-5 проектов, где цена составляет от 6000 до 10 000 евро за квадратный метр, а пентхаусы стоят около миллиона. Это одиночные, очень удачно расположенные новостройки, которых состоятельные люди давно ждали. Таких покупателей и объектов по сравнению с объемами другой недвижимости немного, но, похоже, что ситуация на рынке не сильно на них влияет“, – сказал Хабал.

„Спрос есть и на так называемые экономные новостройки, в которых квадратный метр стоит 3000-4000 евро. Что же касается наиболее дешевых квартир, то тенденция последних 15 лет такова, что они становятся всё меньше и меньше. Решения планировки стали значительно лучше, практически исчезли коридоры и, например, трехкомнатная квартира площадью 55 квадратных метров уже кажется совершенно нормальной. Если есть возможность, люди предпочитают новый дом, однако, в случае наиболее дешевых новостроек, неизбежны компромиссы, например, в отношении качества отделочных материалов, и это необходимо иметь в виду“, – продолжил Хабал.

„Если судить по сектору недвижимости, больше всего от спада пострадал средний класс, люди, которые могут получать зарплату 3000-4000 евро, но имеют мало сбережений или вообще не имеют. В последние годы большинство объектов строилось именно для этой целевой группы. Эта недвижимость по всем параметрам является средней, и квадратный метр в ней уже стоит дороже – 4000-5000 евро. Таких новостроек много, и, если конкретный дом ничем особым не выделяется среди других, продажа займет время. Раньше застройщики считали, что средний проект в Таллинне будет распродан за год, но теперь продажа занимает вдвое больше времени“, – поделился член правления Uus Maa.

„Многие склонны считать, что основное влияние на продажу квартир оказывают дорогостоящие кредиты, точнее, высокая ставка Euribor. Однако всё более важным фактором становятся высокие процентные ставки, предлагаемые банками по срочным вкладам. Объём сбережений домохозяйств в виде срочных вкладов сроком на шесть и более месяцев увеличился с примерно 2,5 миллиардов евро по состоянию на конец февраля прошлого года почти до пяти миллиардов евро по состоянию на февраль этого года. Таким образом, эти вклады составляют примерно 42% всех вкладов, а это значит, что большая часть этих денег на данный момент не поступает на рынок недвижимости“, – сказал Хабал.