01.05.2024, 10:24
Девелопер недвижимости Hepsor понес убыток в миллион евро, большая часть легла на плечи акционеров(6)
ФОТО: | Äripäev/Scanpix Baltics
Оборот Hepsor в первом квартале достиг 2,3 млн евро, а чистый убыток составил чуть менее миллиона евро. При этом большая часть убытка, или 880 000 евро, легли на плечи акционеров материнской компании, акции которой торгуются на Таллиннской бирже, пишет dv.ee.
Компания прогнозирует, что оборот в этом году достигнет 43,1 млн евро, а чистая прибыль – 4,5 млн евро, из которых 2,5 млн составит прибыль материнской компании и ее акционеров.
Ожидается, что большая часть оборота в 2024 году будет получена благодаря продажам проектов, завершение которых планируется во втором квартале.
На результаты первого квартала значительное влияние оказали продажи квартир в проектах, завершенных в предыдущие годы.