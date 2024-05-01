Девелопер недвижимости Hepsor понес убыток в миллион евро, большая часть легла на плечи акционеров

Оборот Hepsor в первом квартале достиг 2,3 млн евро, а чистый убыток составил чуть менее миллиона евро. При этом большая часть убытка, или 880 000 евро, легли на плечи акционеров материнской компании, акции которой торгуются на Таллиннской бирже, пишет dv.ee.