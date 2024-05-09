09.05.2024, 12:00
ОБЪЯСНЯЕМ | Чтобы освободить от ипотеки дополнительный залог, могут потребоваться существенные расходы
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При получении кредита на недвижимость залогом может быть более чем один объект недвижимости. Но если возникнет желание продать имущество, используемое в качестве дополнительного залога, можно ли будет освободить его от ипотеки и на каких условиях?
„Важно, чтобы кредит был обеспечен“, — говорит Анне Пяргма, руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank. Она добавляет, что хотя для большинства жилищных кредитов залогом является покупаемая недвижимость, вместо денежного самофинансирования заемщик может использовать и дополнительный залог в виде недвижимости.