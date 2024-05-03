Группа эстонцев, заработавшая на Amazon, скупает недвижимость в Испании

С января этого года Ряэгель начал ликвидировать свой портфель недвижимости в Эстонии, который состоял из 26 квартир. „За два с половиной месяца я продал 17 квартир. Еще несколько квартир и один участок остаются в продаже“, – говорит он. По его словам, эстонские квартиры были меньше, и они сдавались в долгосрочную аренду, тогда как в Испании планируется сдавать квартиры для краткосрочного отдыха семей. Поскольку такие квартиры в Испании стоят дороже, первоначальный план предусматривает приобретение около десяти квартир.