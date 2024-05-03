Группа эстонцев, заработавшая на Amazon, скупает недвижимость в Испании(1)
Вложить 2,5 миллиона евро в испанский рынок недвижимости – таков план инвестора Альвара Ряэгеля, который несколько лет назад стал первым эстонцем, успешно вышедшим из Amazon. Оказывается, и другие предприниматели из этой группы очарованы недвижимостью на Коста-дель-Соль, пишет dv.ee.
С января этого года Ряэгель начал ликвидировать свой портфель недвижимости в Эстонии, который состоял из 26 квартир. „За два с половиной месяца я продал 17 квартир. Еще несколько квартир и один участок остаются в продаже“, – говорит он. По его словам, эстонские квартиры были меньше, и они сдавались в долгосрочную аренду, тогда как в Испании планируется сдавать квартиры для краткосрочного отдыха семей. Поскольку такие квартиры в Испании стоят дороже, первоначальный план предусматривает приобретение около десяти квартир.
„У меня всегда было чувство, что хотелось бы создать альтернативный дом в более теплом климате“, – говорит он.