Долговая ловушка: что делать, если нет возможности платить по кредиту?(1)
Кредитомания – симптом нашего времени. Сегодня сложно найти человека, у которого нет обязательств перед финансовыми учреждениями. Потребителей манят бесчисленные предложения – товаров, авто, турпутевок. Что тут говорить о недвижимости – купить жилье без помощи банка могут немногие. Есть и такие, кто берет в долг, чтобы оплатить счета. Но что делать, если погашать кредит своевременно нет возможности? „МК-Эстония“ выяснила у экспертов, как избежать долговой ямы.
Несколько лет назад Игорь воплотил свою мечту и купил дом – в кредит. Однако вскоре мужчина остался без работы и, как следствие, возникли проблемы с выплатами. Пока он искал работу, копился долг.
Что предлагают финансовые организации для решения подобных проблем и как много в Эстонии людей с долгами?
Хорошо справляются
По данным Aktiva Finance Group, материнской компании Julianus Inkasso, по состоянию на декабрь 2023 года количество должников увеличилось на 1500 человек по сравнению с весной прошлого года. Выросла и средняя сумма долга: с 3600 до 4400 евро. Всего в декабре 2023-го насчитывалось 224 000 должников, а их общая сумма выросла с 280 до 370 миллионов.
Вместе с тем, Тармо Улла, руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank, считает, что люди в Эстонии хорошо адаптировались к трудным временам.
„Клиенты, взявшие жилищные кредиты в Swedbank, справляются с платежами. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней крайне низка – менее 0,05%. Если и возникают трудности с платежами, то они в основном связаны с отсутствием работы и доходов, болезнью или чрезмерным займом“, – говорит он.
Силле Халланг, руководитель отдела обслуживания частных клиентов банка SEB, отмечает: „Качество кредитного портфеля частных клиентов остается на хорошем уровне, и в настоящее время мы не наблюдаем роста просроченной задолженности“.
Прийт Рум, руководитель отдела коммуникации банка LHV, сообщил, что в целом количество должников банка остается низким.
„Трудности с выплатой жилищных кредитов есть у единичных клиентов. В случае потребительских кредитов, предлагаемых LHV Finance, с конца прошлого года мы заметили небольшую тенденцию к увеличению просроченной задолженности, но в некоторые месяцы ситуация улучшалась“, – поясняет он.
При этом Aktiva Finance Group констатирует: средняя сумма задолженности в декабре 2023 года существенно увеличилась у тех, у кого – более трех долгов, а это значит, что они получили откуда-то дополнительный кредит или другой ранее заключенный кредит стал просроченным.
Советуют банкиры
Эксперты сходятся во мнении: если возникли сложности с выплатами кредита, первый шаг – признать проблему.
„Это поможет избежать более сложных ситуаций, включая потерю права выкупа и банкротство“, – поясняет Улла.
В банках, как правило, заготовлены определенные тактики на тот или иной случай затруднений с платежами.
„Временно облегчат ситуацию: отпуск по основному платежу, продление срока и, в отдельных случаях, рефинансирование. Наши специалисты обсуждают ситуацию с клиентом, помогают прописать все обязательства и возможные решения“, – говорит Тармо Улла.
Не задерживаться с обращением в банк рекомендует и Силле Халланг. Выбор подходящего решения для клиента, по ее словам, зависит от ситуации.
Есть и более радикальные меры.
„Кредит обеспечен недвижимостью, и в крайнем случае может быть оговорен срок, в течение которого клиент должен продать этот актив или, например, обменять недвижимость на более дешевую. Либо реализовать дополнительную недвижимость“, – говорит Прийт Рум.
Если же должник все-таки попал к коллекторам, то, как отмечает Мерле Лауримяэ, исполнительный директор Julianus Inkasso OÜ, нужно работать с консультантом: „Это позволит избежать судебных разбирательств и исполнительных производств. Решение есть всегда, нужно только общаться и демонстрировать готовность его найти“.
В идеале – заранее все просчитать прежде, чем брать кредит.
„Стоит знать, что общая сумма обязательств по кредиту не должна превышать 30–50% ежемесячного дохода“, – подчеркивает Тармо Улла.
Чтобы избежать трудностей с оплатой, по словам эксперта, было бы разумно экономить, а также при получении кредита взвесить все преимущества страхования платежей.
Рассмотрим же варианты, которые могут быть в случае проблем с платежами по кредиту.
Платежный отпуск
Он может касаться только основной части кредита, а может быть полным.
Отпуск по основной части подойдет тем, у кого доходы (личные или семьи) временно уменьшились.
„Платежные каникулы означают, что заемщик продолжает платить проценты и ставит на паузу выплату основной части кредита. Важно понимать, что если основную часть кредита не будут возвращать, то общая стоимость кредита увеличится“, – объясняет Тармо Улла.
„По окончании этого периода ежемесячные выплаты несколько увеличатся, – дополняет Силле Халланг. – Так как непогашенная в течение льготного периода сумма основного долга будет добавлена к будущим ежемесячным выплатам“.
Полный платежный отпуск могут предоставить в случае кредитов, обеспеченных недвижимым имуществом. В таком случае период полного платежного отпуска, как правило, не превышает 6 месяцев. И можно приостановить платежи как по основной части кредита, так и по процентам.
И в Swedbank, и в SEB основная причина обращений клиентов по поводу платежного отпуска – потеря работы.
Дополнительный заем
Бывает, что долг накопился, а денег для уплаты пени и процентов нет. Тогда банк предоставляет дополнительную сумму для погашения накопившегося долга.
Это решение банк предлагает только в том случае, если существует вероятность, что в будущем у заемщика появится регулярный доход для уплаты более крупных ежемесячных платежей.
Продление срока договора
Продление кредитного периода поможет, если доходы снизились.
Как отмечает Силле Халланг, этот вариант позволяет уменьшить ежемесячный платеж по кредиту.
„Максимально жилищный кредит дают на 30 лет. Например, если ипотечный кредит будет выплачиваться еще 20 лет, этот период может быть продлен до 10 лет, – говорит эксперт. – Стоит учитывать, что расходы по процентам будут увеличиваться на протяжении всего срока кредита. Кредитные эксперты помогут рассчитать проценты, или же можно сделать это самостоятельно с помощью кредитного калькулятора на сайте SEB“.
Объединение небольших кредитов в один
Этот вариант подойдет тем, у кого есть малые кредиты или кредитные карточки. В этом случае небольшие кредиты объединяют в один кредит с определенным сроком, что даёт возможность уменьшить суммы, необходимые для ежемесячных платежей.
Страхование платежей
Это решение поможет платить, если вы потеряли работу или находитесь на больничном (сами или с ребенком) дольше 30 дней.
Размер страхового взноса зависит от периода возврата кредита и возраста застрахованного. Детали следует уточнять в банке, в котором взят кредит.
Например, в Swedbank договор страхования можно заключить в отношении кредита, период возврата которого составляет не менее года, а остаток составляет не менее 500 евро.
Страхование платежей могут оформить клиенты не старше 62 лет. По достижении 63 лет договор страхования не продлевают.
Чем поможет государство?
Узнать о своих правах в связи с долгами можно у юристов в бюро Hugo OÜ – партнера Министерства юстиции. Услуга стоит 5 евро.
2 часа консультации доступны для всех, чей доход – до 1200 евро в месяц.
К семейным делам, касающимся прав ребенка, применяется доход до 2000 евро (включительно). Условие о верхнем пределе дохода не распространяется на консультации для людей с особыми потребностями и пожилых, если они организуются Эстонской палатой людей с ограниченными возможностями (EPIKoda) и Союзом пенсионеров на основании договора.
С 1 января 2024 года дополнительные 3 часа консультации стоят 45 евро 75 центов за час.
Услуга (по записи) доступна в Таллинне, Хаапсалу, Йыгева, Йыхви, Курессааре, Кярдла, Нарве, Пайде, Пылва, Пярну, Раквере, Рапла, Тарту, Валга, Вильянди и Выру.
Куда обратиться за советом
Помимо общения с кредитором, можно, во‑первых, обратиться за помощью к консультантам по долговым обязательствам, которые работают по всей Эстонии, а во‑вторых – получить бесплатную юридическую помощь от государства.
Тем, кто потерял работу, такую услугу предлагает Касса по безработице.
Консультации по долговым вопросам организует и столица – для жителей Таллинна бесплатно, для других – 46 евро/час.
„Если человек нуждается в помощи, то необходимо обращаться в отдел социального обеспечения при районной управе по месту жительства“, – поясняет заместитель руководителя Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Арне Кайлас.
Он добавляет, что начиная с июля 2022 года при назначении прожиточного пособия учитывают выплаты по жилищному кредиту, и, получая это пособие, человек может выйти из трудного положения, сохранив жилье.