Долговая ловушка: что делать, если нет возможности платить по кредиту?

Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат.

В случае проблем нужно обращаться и к независимому консультанту, а не ограничиваться только советами банков или иных кредитодателей. Более точный совет по освобождению от долгов можно дать, только ознакомившись со всеми нюансами ситуации. Иногда удается подобрать неспецифические меры, которые позволяют добиться цели клиента.

Считаю полезным подробнее объяснить принцип ответственного кредитования. Кредитодатель должен выполнить до выдачи кредита две обязанности: сбор и анализ информации и разъяснение рисков клиенту.

Сбор информации включает в себя выяснение истинной цели клиента при получении кредита и проверки, действительно ли выдача такого кредита сможет удовлетворить истинную потребность клиента. После этого нужно выяснить, сможет ли клиент возвращать кредит, понимает ли клиент, какие принимает на себя обязательства. Нужно собирать информацию не только со слов клиента, но и из независимых источников. После этого проводится анализ собранного материала.

Разъяснение рисков касается как общих рисков, которые известны экономистам и финансистам, но могут быть не известны обычным людям, так и специфических рисков, связанных с конкретным человеком и его ситуацией. Также могут быть и риски, создаваемые самим кредитодателем.

Например, общим риском может быть происходящий предположительно каждые 10–20 лет экономический спад, когда предприятия теряют заказы, сокращают своих работников или уменьшают их зарплату, а работники из-за этого не справляются с возвратом кредита и вынуждены продавать купленную за счет этого кредита недвижимость.

В таких условиях, когда покупателей недвижимости становится все меньше, а желающих продать все больше, цены могут упасть настолько, что недвижимость будет продана дешевле, и полученных денег будет недостаточно, чтобы погасить кредит полностью. В результате человек лишается жилья и еще остается должен банку. Если кредит дают на срок 30–40 лет, а кризисы возникают зачастую каждые 10–20 лет, то этот риск касается практически всех. О нем нужно помнить, принимая решение, брать кредит или нет.

Риском, связанным с конкретным человеком, может быть недостаточно стабильная, по мнению банка, работа. Например, у работодателя всего один крупный заказчик, и если он перестанет заказывать или платить, то работодатель не сможет платить человеку зарплату, человек может лишиться дохода и не сможет возвращать кредит.

Риском, связанным с самим кредитодателем, может быть практика, что при реализации залогов в первую очередь продают недвижимость не связанного с кредитом человека. Например, внук берет кредит и в качестве дополнительного залога устанавливает ипотеку на квартиру бабушки.

Если внук не сможет платить, то кредитополучатель может (а в 2007–2010 годах так нередко и было) в первую очередь продать квартиру бабушки.

Было бы красиво (в законе это напрямую не установлено), если кредитодатель разъяснил бы риски не только кредитополучателю, но и тому, кто обеспечивает этот кредит своим имуществом (залогодатель) или своей ответственностью (поручитель). Также добрым обычаем считается совет, данный кредитодателем кредитополучателю и залогодателю или поручителю – обратиться для анализа рисков к независимому юристу.

Выполнение обязанностей, вытекающих из принципа добросовестного кредитования, должен документировать и доказывать в случае спора кредитодатель.

Госсуд неоднократно выражал мнение, что если кредитодатель нарушил такую обязанность, то он отвечает за причиненный ущерб. Такой ущерб может возникнуть из-за того, что человек, не будучи осведомленным, заключил договор, который он бы не заключал, если бы знал о рисках, и потому, когда риски реализовались, то возник вышеописанный ущерб.

Тогда Госсуд указывал на возможность предъявить банку требование о возмещении ущерба и взаимозачесть требование банка вернуть кредит с требованием клиента возместить ущерб, причиненный недостаточным разъяснением рисков и недостаточной проверкой обстоятельств.

После таких решений Госсуда юристы стали массово спорить в суде и ссылаться на такую возможность.