ЭКСПЕРТ | В этом году строительство террасы обойдется на 20% дешевле, чем год назад

„Для строительства каркаса на фундаменте обязательно следует использовать материал с глубокой пропиткой, который помогает древесине сохранять прочность на протяжении 15-20 лет. Для каркаса следует использовать брус сечением не менее 50 х 100 мм, при этом следует учитывать, что, чем реже шаг опор фундамента и чем больше расстояние между лагами, тем толще должен быть материал каркаса, и наоборот. Брус может быть обычным, а не высококачественным строганным пиломатериалом, поскольку он лучше впитывает пропитывающее средство. Шаг каркаса не должен быть больше 40 сантиметров – если каркас будет частым и из толстого прочного материала, терраса в дальнейшем не будет прогибаться под ногами и не будет скрипеть“, – рассказала руководитель тартуского отдела Puumarket.

„Гидроизоляция и вентиляция имеют решающее значение для продления срока службы террасы, поэтому каждый слой должен быть изолирован от соседних. Например, между фундаментом и древесиной должна быть гидроизоляция, для чего подойдет, например, классический рубероид. Между двумя разными деревянными частями конструкции, например, между лагами каркаса и досками, также должна быть изоляция – специальная гидроизоляционная лента для защиты лаг, которая защитит материал от влаги. Между досками настила следует оставить зазор в несколько миллиметров для вентиляции. Также при работе с деревянным материалом все срезы следует пропитывать террасным маслом, чтобы защита древесины была везде равномерной“, — посоветовала Михкельсон.

„Какой бы фундамент ни был выбран, важно устроить под ним подушку из песка или легкого гравия, чтобы камень не упирался прямо в неровный газон или грунт. Между подушкой и фундаментным камнем стоит положить геотекстиль, чтобы на террасу через землю не проникала влага и не прорастали растения. При этом сам текстильный слой можно также слегка присыпать песком, чтобы его не повредили грызуны“, — продолжила Михкельсон.

По словам Мари-Лийс Михкельсон, сейчас закупается много террасной древесины, и, хотя цена меньше, конструкция продумывается тщательнее, чем раньше, и не берется 20-процентный запас. „Люди пытаются сэкономить и на другом – вместо дорогого фундамента из армированного бетона для строительства основания чаще стали использовать фундаментные блоки или тротуарный камень, что, на самом деле, работает ничуть не хуже“, – сказала Михкельсон.

„Многие, кто строит террасу самостоятельно, стараются максимально точно выровнять ее по уровню, но, на самом деле, желательно сделать небольшой уклон в сторону от стены дома, чтобы вода и дождь стекали в нужном направлении и не создавали лужи“, – сказала Михкельсон.

Лучше, чтобы зазор между досками был минимальным

По словам Мари-Лийс Михкельсон, раньше было очень популярно правило карандаша, то есть, по сути, зазор между двумя террасными досками измерялся толщиной карандаша. „Установка доски зависит от ее сухости, но я рекомендую делать зазоры меньше толщины карандаша. Если вы будете строить весной, и доска будет свежепропитанной или не полностью высохшей, позже она сожмется, и зазоры станут шире. Так что, может случиться так, что к концу лета вы, по сути, сможете вставить палец между досками. Поэтому при строительстве из свежей древесины между досками лучше оставлять зазор всего в миллиметр. Если древесина полностью сухая, зазор может быть немного шире. Класть доски впритык без зазора не рекомендуется, поскольку необходимо оставлять место для их расширения от влаги зимой“, – сказала Михкельсон.

„Террасные доски можно крепить классическим способом, вкручивая шурупы, но сделать это можно и с помощью скоб, которых не будет видно. Для строительства террасы, однозначно, не стоит использовать первые попавшиеся шурупы, например, шурупы для гипсокартона, поскольку они не устойчивы к влаге. По влагостойкости шурупы делятся на классы от первого до пятого, из них шурупы 3-5 класса пригодны для использования на открытом воздухе. Если терраса расположена неподалёку от моря, где среда более солёная и кислая, целесообразно использовать нержавеющие шурупы с самыми высокими эксплуатационными характеристиками“, — сказала Михкельсон.

„При установке деревянного настила важно также расположение досок – следует следить за тем, чтобы сторона, которая ближе к сердцевине, оставалась сверху. Так как доска сохнет от сердцевины ствола к внешнему краю, то при правильной установке с поверхности настила вода стекает, и лужи не образуются. В случае рифленых досок, производитель это уже учёл, поэтому рифлёная сторона должна быть сверху“, — добавила Михкельсон.