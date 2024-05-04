ВИДЕО | Житель Ласнамяэ годами борется с капризной итальянской газовой колонкой

„Примерно месяц работает более-менее, а после не зажигается. Года полтора назад вообще перестала включаться“, - рассказал Ильмар.

Приглашенный им мастер проблему не решил.

„Он там вскрыл, что-то поменял. Не знаю, что именно. После этого стало так, что я включаю воду, минут пять вроде идет нормально, а потом вдруг холодная“, - сказал Ильмар.

Новый визит мастера в августе 2023 года и очередные манипуляции с колонкой проблему снова не решили: спустя пару минут в ванной комнате начинает течь холодная вода. Впрочем, на колонке наклеена наклейка, подтверждающая ее исправность до августа 2024 года. В раковине на кухне та же проблема, хотя горячей воды там хватает не на пару минут, а на четыре-пять.

Приглашенный „Зеркалом“ трубочист и эксперт в области вентиляционных систем не обнаружил прямой связи между капризами газовой колонки и системой вентиляции. Более того, подобные колонки стоят и в других квартирах в том же доме, и особых жалоб на них нет.

Затем „Зеркало“ пригласило специалиста из фирмы, которая непосредственно занимается сертификацией и проверкой газового оборудования. Он пришел к выводу, что к колонке подсоединили дымогарную трубу меньшего диаметра, чем предусмотрено спецификацией, и это может влиять на режим работы колонки. Да и сама труба вентиляционная, а не дымогарная, и в какой-то момент она просто прогорит. Кроме того, воздушная тяга слишком слабая. В итоге не все продукты горения уходят в трубу: часть из них попадает в помещение, и предохранительное устройство довольно быстро отключает колонку.

„Часть дыма идет в помещение, поэтому колонка и отключается. Колонка нагревается, срабатывает автоматика и отключает ее. Труба слишком маленькая и тяга слабая. Повезло, что никто здесь не отравился угарным газом“, - сказал специалист.

Мастер подозревает, что слабая тяга может быть связана с проблемой в вытяжном канале - возможно, что-то в нем нарушено, или же в него врезался кто-то посторонний.

До приведения системы в порядок пользоваться колонкой Ильмару запретили.