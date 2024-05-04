Управляющий ищет того, кто спасет скандальный объект недвижимости
На первом собрании кредиторов Teletorni Kodud было принято решение продать квартиры обанкротившейся компании крупному застройщику одним пакетом. На том же собрании компания, связанная с должником, получила почти половину голосов, пишет dv.ee.
„Кто-нибудь знает, обратились ли к кому-то – придет ли спаситель, который купит квартиры и завершит строительство дома?“ - обсуждал с кредиторами банкротный управляющий Андрес Хермет.
В конце концов, на собрании было решено, что администратор сначала попробует предложить банкротное имущество крупным застройщикам Эстонии - таким как Merko и Endover. „У вас как сберегательно-кредитного общества много богатых клиентов“, - обратился он к представителю Tallinna HLÜ, сидящему в зале. Это HLÜ - одно из многих, кому Teletorni Kodud должны деньги.
„Дом сам по себе красивый. Местоположение хорошее“, - продолжал Хермет. Однако он обратил внимание на то, что в квартирах Teletorni Kodud нет электричества и водоснабжения. Согласно заказанной экспертизе квартирных товариществ, приведение здания в порядок обойдется в 1,7 миллиона евро, сказал он.