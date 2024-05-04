Управляющий ищет того, кто спасет скандальный объект недвижимости

„Кто-нибудь знает, обратились ли к кому-то – придет ли спаситель, который купит квартиры и завершит строительство дома?“ - обсуждал с кредиторами банкротный управляющий Андрес Хермет.

В конце концов, на собрании было решено, что администратор сначала попробует предложить банкротное имущество крупным застройщикам Эстонии - таким как Merko и Endover. „У вас как сберегательно-кредитного общества много богатых клиентов“, - обратился он к представителю Tallinna HLÜ, сидящему в зале. Это HLÜ - одно из многих, кому Teletorni Kodud должны деньги.

„Дом сам по себе красивый. Местоположение хорошее“, - продолжал Хермет. Однако он обратил внимание на то, что в квартирах Teletorni Kodud нет электричества и водоснабжения. Согласно заказанной экспертизе квартирных товариществ, приведение здания в порядок обойдется в 1,7 миллиона евро, сказал он.