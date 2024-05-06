Счет за электричество на 7 тысяч евро заставил пенсионеров продать дом(4)
Финские пенсионеры Рейхо и Туйя Лёппёнен в 2022 году подписали с электроэнергетической компанией дорогостоящий контракт, который компания не согласилась смягчить даже после вмешательства регулятора, сообщает портал Yle, пишет dv.ee.
Пожилой паре, живущей в городке Коувола на юге Финляндии, в самые тяжелые зимние месяцы приходилось платить за электричество по 800-900 евро в месяц. По контракту с фиксированной ценой в течение первого года были выставлены на общую сумму более 5000 евро.
Семья Лёппёнен подала апелляцию в комиссию по потребительским спорам. Комиссия рекомендовала электроэнергетической компании, выставившей счета, снизить цену на электроэнергию, но компания не ответила на запрос комиссии.
Пакет с фиксированной ценой оказался дорогим. Поскольку субсидия в 500 евро тоже закончилась, но договор все еще действовал, Лёппёнены решили продать свой дом с электрическим отоплением из-за финансовых трудностей.