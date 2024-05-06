Счет за электричество на 7 тысяч евро заставил пенсионеров продать дом

Пожилой паре, живущей в городке Коувола на юге Финляндии, в самые тяжелые зимние месяцы приходилось платить за электричество по 800-900 евро в месяц. По контракту с фиксированной ценой в течение первого года были выставлены на общую сумму более 5000 евро.