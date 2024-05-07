Под крышей дома твоего: что нужно знать, арендуя или сдавая жилье?

В Эстонии срок уведомления арендатором о намерении съехать или расторгнуть договор аренды зависит от условий, установленных в договоре аренды. Однако обычно срок уведомления составляет 1–3 месяца. Точные условия должны быть описаны в договоре.

3. За какой срок арендатор обязан предупредить владельца, что съезжает? И если хозяин хочет расторгнуть договор, то за какой срок нужно предупреждать арендатора? (Дмитрий)

Это зависит от маклера, каждый относится к своей работе по-своему. Кто-то берет на себя обязательства, кто-то нет, но по закону маклер не несёт такую ответственность. Однако порядочный маклер всегда будет на связи со своими клиентами. Сдавая квартиру через маклера, можно обращаться к нему за помощью.

2. Если сделка по аренде жилья происходит под наблюдением маклера, несет ли в дальнейшем маклер ответственность за порядочность того или другого участника сделки? (Вероника)

Попросите информацию о предыдущих случаях аренды и возможных проблемах. Вопросы, которые мы обязательно задаем арендаторам: место работы, состав семьи, место регистрации, как долго человек работает на последнем месте.

Также полезно обратиться к интернет-ресурсам, например – соцсети Фейсбук, где могут быть опубликованы отзывы от участников предыдущих сделок.

О платежеспособности дадут представление справка из Налогово-таможенного департамента о регистрации в трудовом регистре и выписка за последние шесть месяцев с банковского счета.

Собственника недвижимости мы проверяем по Крепостной книге – чтобы убедиться, что действительно имеем дело с владельцем.

1. Как проверить надежность арендодателя или аренда тора? Есть ли какая-то база данных в Эстонии, где можно посмотреть отзывы на тех и других? (Лилиан)

Так же важно включить в договор пункт о разрешении или запрете на проживание домашних животных.

Самостоятельно, с помощью физической силы, с проникновением в квартиру арендаторов выселять нельзя. Придется обращаться за консультацией к юристам, которые учтут все обстоятельства.

Европейское законодательство всегда придает особое внимание защите прав ребенка. Семью с детьми нельзя выгнать на улицу по любым обстоятельствам, даже если это предусмотрено договором, так как закон всегда стоит на стороне защиты детей и их семей.

5. Обычно владельцы крайне неохотно сдают жилье семьям с детьми, поскольку их в принципе выселить нельзя. Защищает ли закон владельца жилья? (Инга)

Что касается парковки, часто арендаторы отказываются от закрепленного за квартирой места (например, в подземном гараже под домом) с целью экономии. Поэтому собственники сдают парковочные места отдельно.

Обязанность по оплате ремонтного фонда ранее лежала на собственнике, но с изменением законодательства эта ответственность теперь определяется договорённостью между сторонами.

Дополнительно к арендной плате арендатор оплачивает счет за коммунальные услуги, электричество. Зачастую арендатор меняет пакеты или поставщиков услуг. Что касается интернета, чаще всего арендатор сам выбирает себе поставщика услуги.

4. Что должно быть включено в арендную плату, а за что платит сам арендатор? Сдают ли квартиры вместе с правом парковаться? (Виктор)

Если же владелец желает расторгнуть договор, то срок уведомления по закону составляет 3 месяца, если иное не предусмотрено в договоре.

7. Что делать, если договор аренды истекает только в августе, а собственник намерен поднять цену уже с мая? (Леонид)

Согласно закону, владелец жилого помещения не вправе произвольно повышать арендную плату до истечения срока действия договора, особенно если он заключен на определенный период, например на год. Собственник обязан уведомить арендатора не менее чем за два месяца до окончания действия договора о намерении продлить контракт и о повышении арендной платы.

Комиссия по арендным спорам помогает решить некоторые вопросы. Смотрите ЗДЕСЬ.

8. Я впервые снимаю квартиру. Время от времени хозяйка приходит проверить, все ли в порядке. В последнее время стала обвинять, что не видит своих вещей, которые якобы были при заселении: настенного ковра, какой-то вазы. Этих вещей не было изначально, но она грозит, что вычтет их стоимость из залога. Что делать? (Яков)

Собственник не имеет права вмешиваться без уважительной причины в личную жизнь нанимателя. Также по закону арендатор обязан позволять наймодателю осматривать жилое помещение, если это необходимо для сохранения/отчуждения жилого помещения и если об этом предупреждают заранее, не позднее чем за три календарных дня.

Если собственница утверждает, что были ваза и ковер, она должна это доказать, так как голословные обвинения ничего не значат, придумать можно что угодно.

При заселении в арендную квартиру должны были остаться фотографии или акт приема-передачи квартиры, хотя обычно вазы в акт не вписывают. Если у вас нет фотографий, возможно, вы снимали квартиру через маклера, тогда советую обратиться к нему. Собственник не может снять никакую сумму из залоговых денег, если речь не идет о долге или порче имущества.

Советую расторгнуть договор с таким собственником – неизвестно, что она придумает еще, чтобы не возвращать залог. Если мирно решить не получится, обращайтесь в комиссию по арендным спорам.

Вообще я рекомендую сдавать\нанимать квартиры через бюро недвижимости, через маклеров, так как у них в базе остаются все документы и фотографии.