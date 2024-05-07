ЭКСПЕРТ | Какую недвижимость можно быстро монетизировать и почему это важно?

„Чем более ликвидна недвижимость, тем короче ожидаемый срок ее продажи. Особенно стоит обратить внимание на этот тип недвижимости, если вы покупаете квартиру в качестве инвестиции – с намерением быстро сдать ее в аренду и, возможно, продать с прибылью через определенный период времени. Ликвидность также важна, если вы покупаете жилье для себя, но уже заранее планируете жить в нем менее 10 лет“, – говорит Ребане.

По словам эксперта, одним из аспектов, делающих недвижимость ликвидной, является ее доступность. Это связано с тем, что среди населения больше людей, которые потенциально могут позволить себе доступную недвижимость. Именно поэтому, например, 2-комнатная квартира, как правило, более ликвидна, чем 5-комнатная квартира или отдельный дом – по одной только цене можно предсказать, как долго недвижимость будет находиться в продаже.

„В случае с индивидуальным домом срок продажи может составлять в среднем полгода или больше, потому что цена обычно выше, а людей, которые могут себе это позволить, меньше“, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.

Кроме того, значительное влияние на ликвидность оказывает размер недвижимости, поскольку, согласно эмпирическому правилу, чем больше площадь, тем дольше процесс продажи. Ребане пояснил, что даже если дом или большая квартира находятся в хорошем месте и продаются по доступной цене, с точки зрения ликвидности в лучшем положении обычно оказываются одно- или двухкомнатные квартиры, поскольку большие площади также связаны с высокими дополнительными расходами.

Помимо цены и размера недвижимости, третьим важным фактором, определяющим ликвидность, является местоположение. „Например, средняя жилая недвижимость в Таллинне, безусловно, предпочтительнее аналогичной недвижимости в Кохтла-Ярве. Чем плотнее заселен район, тем ликвиднее недвижимость. Инфраструктура и другие преимущества местоположения также важны“.