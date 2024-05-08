ВИДЕО | Замена дверей в квартире в Ласнамяэ вылилась в проблему

Героиня выпуска Татьяна заказала у фирмы Estauksed пять дверей, со снятием старых и установкой новых. Часть дверей была установлена без каких-либо видимых или слышимых проблем, но с двумя, по словам Татьяны, возникли проблемы.

„У одной из дверей прогибаются пороги, а разница между уровнем пола и порогом составляет 5 миллиметров. У второй - скрипит дверной порог“, - рассказала в передаче Татьяна.

На следующий день после установки Татьяна написала в фирму Estauksed претензию на выполненные работы.

„Мне ответили, что переделают брак за дополнительную плату, сказали, что это наша вина. Якобы мы виноваты в том, что не подготовили фронт работ. Мастер, когда стал устанавливать, ничего нам не сказал. Стояли старые пороги“, - добавила она.

На вопрос ведущего „Зеркала“, в чем причина сложившейся ситуации, представитель фирмы Марина ответила, что они занимаются дверьми, а не строительными работами, типа заливки и выравнивания пола.

„Вы видели это сами или нет? Там клиент не подготовил проем. Мы продаем дверь, но мы не занимаемся полами. Перед тем, как она купила дверь, мы выезжали к Татьяне на объект, проверяли, объясняли. Потом еще приезжала другая бригада, пилили ей. У нее было время подготовить проем. То есть мы общались“, - пояснила представитель Estauksed Марина.

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