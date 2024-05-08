ФОТО | В Таллинне построят новую высотку со смотровой площадкой, оздоровительным центром и ресторанами
В ходе международного архитектурного конкурса жюри выбрало Lumière в качестве проекта нового высотного здания, которое будет построено в самом центре Таллинна по адресу Тарту мнт., 17. Это совместная работа архитектурного бюро Naço, французского архитектора Марсело Жулиа и эстонского архитектурного бюро Eek & Mutso Arhitektid, пишет портал Gloss.ee.
Высотное здание, которое будет построено на участке бывшего валютного магазина, состоит из жилых помещений, коммерческих помещений и общественных помещений, в том числе кафе, ресторана и художественной галереи, а также оздоровительного центра. В середине здания будет расположена площадка, с которой открывается панорамный вид для жителей города.
Тематический план высотной застройки района позволяет возводить здания высотой до 130 метров. Работа-победитель спроектирована как здание на высоте 125 метров над землей.
Подробнее смотрите ТУТ.