ФОТО | В Таллинне построят новую высотку со смотровой площадкой, оздоровительным центром и ресторанами

Высотное здание, которое будет построено на участке бывшего валютного магазина, состоит из жилых помещений, коммерческих помещений и общественных помещений, в том числе кафе, ресторана и художественной галереи, а также оздоровительного центра. В середине здания будет расположена площадка, с которой открывается панорамный вид для жителей города.