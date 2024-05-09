ЭКСПЕРТ | Рынок коммерческой недвижимости Эстонии повзрослел и стал более стабильным

„Эстонские инвесторы хорошо знают местный рынок и поэтому имеют определенное преимущество перед новыми иностранными инвесторами. Кроме того, прошло время, когда огромные суммы иностранных денег вкладывались в эстонскую коммерческую недвижимость практически без разбора, поскольку потенциал ее роста был во много раз выше, чем в Западной Европе или Скандинавии. Рынок коммерческой недвижимости Эстонии повзрослел и стал более стабильным“, – сказал исполнительный директор 1Partner Kommertskinnisvara Кирилл Вигул.

Помимо широко освещаемых в СМИ крупных сделок, таких как передача эстонским предпринимателям центра Viru или городка Юлемисте, местные деньги не дремлют и в отношении менее заметных объектов.

„Например, недавно мы были консультантами по одной сделке купли-продажи объекта на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне. Площадь объекта составила 12 000 квадратных метров, а производственная площадь — почти 3 000 квадратных метров. Эти площади были приобретены в инвестиционных целях. Также мы консультировали клиента в процессе продажи объекта недвижимости площадью около 33 тысяч квадратных метров, который был приобретён с целью девелопмента“, – привел Кирилл Вигул в пример две крупные сделки, прошедших через его рабочий стол, и добавил, что если 10-15 лет назад покупать такие объекты приехал бы какой-нибудь финский инвестор, то теперь на этом уровне могут участвовать в сделках и эстонские предприниматели.

„Хорошо капитализированные и часто конкурирующие друг с другом эстонские инвесторы спасли коммерческую недвижимость от худшего. Когда иностранный инвестор решает уйти, и не удается быстро найти ему замену, это может привести к серьезным спадам, особенно в такой сложной для всего региона экономической ситуации, как сейчас“, – сказал Кирилл Вигул.