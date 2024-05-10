Цены на аренду помещений в Старом городе взлетели за полчаса

Кесклиннаская управа недавно выставила на аукцион несколько муниципальных объектов. У некоторых уже были арендаторы, другие длительное время стояли пустыми.

Арендная плата за помещение кафе Kehrwieder на Ратушной площади изначально составляла 6250 евро, но к концу аукциона она поднялась до 15 175. Участвовали два предложения – от некоего Марко и от текущего арендатора кафе Kehrwieder, компании Hiiekivi OÜ.

Владелец кафе Kehrwieder Рауль-Велло Лейтам рассказал Äripäev, что выставление их помещения на аукцион стало для него и его семьи сюрпризом. Они надеялись продлить аренду, как это бывало раньше, учитывая своевременную оплату аренды.