При выборе домашнего страхования часто допускаются ошибки, которые приносят неприятные сюрпризы
Одной из наиболее распространенных ошибок, совершаемых при защите своего имущества страхованием, являются неверные предположения о реальности. „К сожалению, не все люди, например, перед заключением домашнего страхового договора, уделяют время, чтобы обдумать, какая страховая защита ему действительно нужна“, - говорит оценщик рисков страхования ответственности БТА Герли Маэ-Велло и подробно объясняет, какие риски могут недооценивать люди, выбирая домашнее страхование.
Каждый год в Эстонии случаются ситуации, когда дом и имущество кого-то сильно повреждаются. Однако, начиная общаться со страховой компанией, потерпевший неприятно удивляется тому, что выбранный полис не покрывает возникших ущербов в такой степени, как он представлял себе и как это было бы необходимо. Почему возникают такие недоразумения? „К сожалению, мало внимания уделяется сумме страхования домашнего имущества в полисе, а также другим факторам, связанным с домашним имуществом, в условиях страхования“, - объясняет Маэ-Велло.
„Одним из самых распространенных заблуждений является то, что люди предполагают, что если у них есть какое-то домашнее страхование, то они автоматически защищены от всех случаев, касающихся их дома. Например, можно упомянуть районы, где риск наводнения выше. Может оказаться, что покрывающие риски в выбранном полисе, , не компенсируют ущерб, причиненный наводнениями, поэтому нужно учитывать также особенности местонахождения дома и убедиться, что в полисе предусмотрена дополнительная защита от местных рисков“, - объясняет оценщик рисков страхования ответственности и поясняет, что следует различать общее страхование рисков и страхование отдельно выбранных рисков.
Кто платит за ремонт соседа?
Наиболее частые случаи домашних страховых случаев связаны с повреждениями водой. „Совершенно обычно, что водопровод протекает или, например, лопается шланг стиральной машины. В таком случае ущерб от воды может быть довольно значительным, вследствие чего могут потребоваться замена как имущества, находящегося в помещении, так и весь пол. В многоквартирных домах в результате такого несчастного случая вода может протекать в квартиру нижнего соседа, и в этом случае этот ущерб также должен быть компенсирован соседу“, - описывает Маэ-Велло одну из наиболее распространенных ситуаций.
„Если человек выбрал страхование дома вместе с ответственностью, то страховая компания также возмещает ущерб, причиненный третьему лицу“, - говорит Маэ-Велло и добавляет, что даже в частных домах могут возникать ситуации, когда владельцу дома придется компенсировать ущерб, причиненный соседу. „У нас было много случаев, когда дерево упало на здание или автомобиль соседа во время бури - в таких случаях также помогает страхование ответственности перед третьими лицами.“
Достаточна ли сумма страхования?
Пожары, к счастью, не являются самыми частыми случаями страховых событий, но в таких случаях ущерб является наиболее крупным - обычно разрушается значительная часть здания и вся находящаяся там собственность. „Перед заключением страхового договора также стоит проверить сумму страхования вашего домашнего имущества - будет ли достаточно суммы, указанной в полисе, для замены всего поврежденного имущества в случае обширного ущерба“, - рассказывает оценщик рисков страхования ответственности БТА.
„Были случаи, когда имущество было застраховано на сумму почти в три раза меньше, чем его реальная стоимость. В таких случаях даже при полном уничтожении не хватит денег даже на приобретение необходимых вещей, и существует риск оказаться в достаточно сложном финансовом положении“, - предупреждает Маэ-Велло и добавляет, что дом, как правило, застрахован на стоимость его восстановления, но всегда стоит обратить внимание на это в полисе. Если указана конкретная сумма страхования для здания, то нужно убедиться, что эта сумма будет достаточной для полного восстановления здания.
Важность суммы страхования домашнего имущества может проявиться также при небольших ущербах. „Указанная в полисе сумма является максимальной суммой, которую страховка выплатит в случае одного события. Следует обдумать, какие вещи находятся в доме, и если случится несчастье с самым дорогим предметом в доме, будет ли этой суммы достаточно“, - объясняет Маэ-Велло.
„Например, бывали случаи, когда домашнее имущество было застраховано на сумму 2000 евро, а ребенок, играя мячом, случайно попал в телевизор, стоимость которого 3000 евро. В таком случае страховка возместила 2000 евро, а оставшуюся сумму пришлось самостоятельно доплатить семье для покупки нового телевизора. В этом конкретном примере помогло бы общее страхование рисков, потому что основные риски: пожар, буря, водяные повреждения и кража/вандализм, совсем не покрывают такого рода убытки“, - объясняет оценщик рисков страхования ответственности важность суммы страхования домашнего имущества.
Что происходит за пределами дома?
Маэ-Велло объясняет, что помимо происходящих в доме несчастных случаев, при расширении страхования домашнего имущества также застрахованы портативные вещи. „В этом случае застрахованы, например, одежда, мобильные телефоны, ноутбуки и самокаты, даже если несчастье случится вне дома“.
Также можно выбрать расширенное страхование ответственности, что означает, что страховка покрывает ущерб, причиненный Вами и Вашими членами семьи. „У нас были случаи, когда ребенок велосипедом столкнулся с автомобилем гостей, в этом случае страхование ответственности помогает возместить ущерб владельцу автомобиля“, - приводит Маэ-Велло пример и добавляет, что страховка в этом случае помогает компенсировать также ущерб, причиненный другим лицам животными.
„Важно ознакомиться с возможностями домашнего страхования и найти подходящее решение, чтобы впоследствии избежать неприятных сюрпризов. Обычное страхование ответственности владельца здания покрывает только убытки, вызванные зданием или участком, поэтому стоит обдумать, какова терпимость к риску“, - рекомендует оценщик рисков.