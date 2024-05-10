При выборе домашнего страхования часто допускаются ошибки, которые приносят неприятные сюрпризы

Каждый год в Эстонии случаются ситуации, когда дом и имущество кого-то сильно повреждаются. Однако, начиная общаться со страховой компанией, потерпевший неприятно удивляется тому, что выбранный полис не покрывает возникших ущербов в такой степени, как он представлял себе и как это было бы необходимо. Почему возникают такие недоразумения? „К сожалению, мало внимания уделяется сумме страхования домашнего имущества в полисе, а также другим факторам, связанным с домашним имуществом, в условиях страхования“, - объясняет Маэ-Велло.

„Одним из самых распространенных заблуждений является то, что люди предполагают, что если у них есть какое-то домашнее страхование, то они автоматически защищены от всех случаев, касающихся их дома. Например, можно упомянуть районы, где риск наводнения выше. Может оказаться, что покрывающие риски в выбранном полисе, , не компенсируют ущерб, причиненный наводнениями, поэтому нужно учитывать также особенности местонахождения дома и убедиться, что в полисе предусмотрена дополнительная защита от местных рисков“, - объясняет оценщик рисков страхования ответственности и поясняет, что следует различать общее страхование рисков и страхование отдельно выбранных рисков.

Кто платит за ремонт соседа?

Наиболее частые случаи домашних страховых случаев связаны с повреждениями водой. „Совершенно обычно, что водопровод протекает или, например, лопается шланг стиральной машины. В таком случае ущерб от воды может быть довольно значительным, вследствие чего могут потребоваться замена как имущества, находящегося в помещении, так и весь пол. В многоквартирных домах в результате такого несчастного случая вода может протекать в квартиру нижнего соседа, и в этом случае этот ущерб также должен быть компенсирован соседу“, - описывает Маэ-Велло одну из наиболее распространенных ситуаций.