ЭКСПЕРТ | К концу года Euribor может снизиться до 3,5%

„С середины 2022 года в Европе началась новая эра: Европейский центральный банк (ЕЦБ) перешел на положительные процентные ставки, последовало и увеличение Euribor на рынке. Если изначально последствия ужесточения денежно-кредитной политики казались далекими от повседневной жизни, то уже осенью прошлого года непосредственное влияние ощутили и люди, и предприятия; также оно сказалось на всей экономики Эстонии, – отметила макроаналитик банка LHV Трийну Тапвер. – Из-за роста шестимесячного Euribor до 4% увеличился размер платежей по кредитам и лизингам, а в кошельках людей осталось меньше денег. Например, ежемесячный платеж по жилищному кредиту в размере 100 000 евро за год вырос на 250 евро, что составило почти пятую часть средней заработной платы в прошлом году“.