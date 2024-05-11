Эстонский производитель модульных домов оставил людей и без денег, и без жилья
Банкротство производителя модульных домов Ösel House стало крупнейшим за последние годы, и на этой неделе состоялось первое собрание кредиторов фирмы. Документы, оказавшиеся в распоряжении „Очевидца“, показывают, как доверенные лица фирмы в течение длительного времени опустошали банковские счета и принимали деньги от клиентов, даже когда стало очевидно, что крах неминуем, а обещания не могут быть выполнены, пишет rus.err.ee.
На этой неделе в зале Харьюского уездного суда собралось много встревоженных людей со всей Эстонии – от простых рабочих и учителей до адвокатов и руководителей высшего звена. Все они пострадали в итоге одного из крупнейших за последние годы банкротств в сфере строительства частного жилья.
Банкротный управляющий Мартин Крупп сообщил в выходящей на ETV передаче журналистких расследований „Очевидец“, что на данный момент подано около 40 заявлений о требовании, но всего их может быть около 100.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.