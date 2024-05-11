Эстонский производитель модульных домов оставил людей и без денег, и без жилья

Банкротство производителя модульных домов Ösel House стало крупнейшим за последние годы, и на этой неделе состоялось первое собрание кредиторов фирмы. Документы, оказавшиеся в распоряжении „Очевидца“, показывают, как доверенные лица фирмы в течение длительного времени опустошали банковские счета и принимали деньги от клиентов, даже когда стало очевидно, что крах неминуем, а обещания не могут быть выполнены, пишет rus.err.ee.