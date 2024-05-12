Недвижимость
12.05.2024, 20:49

Осторожно: „танкисты“ на рынке недвижимости

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Stanislav's Video Room | Shutterstock

Юристы предупреждают, что на рынке недвижимости стало появляться больше подставных лиц, или так называемых танкистов, которые заключают договор об аренде на свое имя, но заселяют в квартиру других людей. Подобные сделки несут большие риски и для арендодателей, и для самих „танкистов“, пишет rus.err.ee.

Желание помочь знакомому или родственнику снять жилье может обернуться требованием возмещения имущественного ущерба, долгами и повесткой в суд. При этом, как отмечают специалисты, в последнее время количество сделок с использованием чужих данных увеличилось.

Распознать ложную информацию на стадии заключения сделки практически невозможно

Как пояснила в передаче „Великолепная четверка“ на Радио 4 юрист платформы по сдаче недвижимости в аренду Rendin Лия Сихт, на рынке недвижимости подставное лицо используется, как правило, если человек хочет снять жилье, но не проходит проверку благонадежности. Или он предполагает, что в будущем могут возникнуть проблемы, и хочет подставить другого человека.

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