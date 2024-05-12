Осторожно: „танкисты“ на рынке недвижимости

Юристы предупреждают, что на рынке недвижимости стало появляться больше подставных лиц, или так называемых танкистов, которые заключают договор об аренде на свое имя, но заселяют в квартиру других людей. Подобные сделки несут большие риски и для арендодателей, и для самих „танкистов“, пишет rus.err.ee.