Осторожно: „танкисты“ на рынке недвижимости
Юристы предупреждают, что на рынке недвижимости стало появляться больше подставных лиц, или так называемых танкистов, которые заключают договор об аренде на свое имя, но заселяют в квартиру других людей. Подобные сделки несут большие риски и для арендодателей, и для самих „танкистов“, пишет rus.err.ee.
Желание помочь знакомому или родственнику снять жилье может обернуться требованием возмещения имущественного ущерба, долгами и повесткой в суд. При этом, как отмечают специалисты, в последнее время количество сделок с использованием чужих данных увеличилось.
Распознать ложную информацию на стадии заключения сделки практически невозможно
Как пояснила в передаче „Великолепная четверка“ на Радио 4 юрист платформы по сдаче недвижимости в аренду Rendin Лия Сихт, на рынке недвижимости подставное лицо используется, как правило, если человек хочет снять жилье, но не проходит проверку благонадежности. Или он предполагает, что в будущем могут возникнуть проблемы, и хочет подставить другого человека.
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