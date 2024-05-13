Новые застройки Каламая и Теллискиви привлекут на улицы больше пешеходов и новых предприятий

Хотя в коммерческом плане застройщики обязаны сохранять первые этажи новостроек под бизнес – чтобы потом там можно было разместить рестораны, кафе, бутики или пекарни – с длительным сроком окупаемости, это более широкая тенденция, к которой стремится город Таллинн. „Это большое давление на застройщика, и, может быть, ударить одной планкой вот так – это что-то вроде вопроса веры – оно в любом случае оправдано, но если говорить конкретно о Каламая и Теллискиви, то чем плотнее это городское пространство становится, тем оживленнее станут улицы перед первыми этажами зданий“, — считает Вахтер.

Вахтер также считает, что такие события сделали регион центром притяжения внутреннего туризма. „Ощущение, что мне там нужно многое сделать - и неважно, с друзьями, коллегами или семьей, с детьми - приехать с другого конца города или другого уезда на поезде или трамвае на рынок, затем сходить куда-нибудь поесть вместе или посмотреть какую-нибудь выставку, а потом вернуться домой на общественном транспорте: все это возможно, потому что городское пространство способствует релаксации, отдыху и качественному проведению времени вместе“.

„Для девелопера это вызов, но, например, в контексте проекта Elu Maja, который мы сейчас строим на улице Копли, в двух шагах от Балтийского вокзала, мы смотрим на него очень позитивно. Район Каламая - Теллискиви -Балтийский вокзал претерпел бурную застройку, и здесь свою роль должны сыграть девелоперы, которые ответственно развивают территорию. Город также сыграл свою роль и недавно построенная улица Вана-Каламая, которая является очень сильным посланием нового направления: больше места для всех“, — говорит Вахтер.

По словам Ивара Вахтера , члена правления Kaamos Kinnisvara , город Таллинн требует от застройщиков строить коммерческие помещения на первых этажах новых жилых домов в районах со оживленным движением. Это долгосрочный стратегический план, который оживит улицы и полностью изменит городское пространство, которое сейчас весьма ориентированно на автомобили.

Сандер Хаге, генеральный директор привокзального рынка и член совета Astri Grupp, говорит, что девелоперы региона коллективно поняли, над какой достопримечательностью они работают. „Более широкая цель Astri также заключается в создании привлекательной среды, в которой торговля, развлечения, услуги, дома и предприятия дополняют друг друга, а в центре всего этого находится человек и его потребности“.

В то же время Хаге видит определенную проблему и в том, что в новые многоквартирные дома требуют строительства коммерческих помещений на первых этажах, это может оказаться весьма обременительным для застройщика. „Часто арендаторов туда не найти или бизнес там не идет, что в конечном итоге не выполняет своего назначения. При выделении коммерческих помещений под многоквартирными домами было бы разумно подойти с учетом здания и района и проанализировать, какие услуги действительно нужны району в пределах 15 минут ходьбы“, — говорит Хаге.

На данный момент Балтийский рынок ждет разработки своего детального плана, поэтому торопиться с его строительством не стоит. „Застройка территории ведется одновременно несколькими застройщиками. Поскольку мы хорошо ладим с нашими соседями, мы знаем, кто и что делает в целом. В последний год наши планы в Astri стали несколько яснее, и у нашей рабочей группы появилось представление о расширении вокзала и новых направлениях бизнеса в регионе“, - добавляет Хаге.

Район Теллискиви также реализует крупный проект, который, в первую очередь, улучшит городское пространство для пешеходов: 5000 квадратных метров асфальта на переднем дворе ресторана Литераат, будет полностью заменен ландшафтным дизайном, тротуарной плиткой и приятным городским пространством. Отныне всех, кто направляется в сторону Теллискиви со стороны Балтийского вокзала, будет встречать зелень.

„Наша цель — озеленить Теллискиви и предложить высокое качество жизни как людям, так и предприятиям, посещающим город и работающим здесь“, — сказал Ало Киппасто, менеджер по развитию Теллискиви.