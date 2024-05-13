Новые застройки Каламая и Теллискиви привлекут на улицы больше пешеходов и новых предприятий(5)
В Таллинне уже несколько лет существует правило, согласно которому новостройки, на более проходимых улицах, должны оставлять первый этаж для коммерческой деятельности. Для застройщика это зачастую имеет более длительный срок окупаемости, но в долгосрочной перспективе это повышает ценность городского пространства, что в конечном итоге приносит пользу всем.
По словам Ивара Вахтера, члена правления Kaamos Kinnisvara, город Таллинн требует от застройщиков строить коммерческие помещения на первых этажах новых жилых домов в районах со оживленным движением. Это долгосрочный стратегический план, который оживит улицы и полностью изменит городское пространство, которое сейчас весьма ориентированно на автомобили.
„Для девелопера это вызов, но, например, в контексте проекта Elu Maja, который мы сейчас строим на улице Копли, в двух шагах от Балтийского вокзала, мы смотрим на него очень позитивно. Район Каламая-Теллискиви-Балтийский вокзал претерпел бурную застройку, и здесь свою роль должны сыграть девелоперы, которые ответственно развивают территорию. Город также сыграл свою роль и недавно построенная улица Вана-Каламая, которая является очень сильным посланием нового направления: больше места для всех“, — говорит Вахтер.
Вахтер также считает, что такие события сделали регион центром притяжения внутреннего туризма. „Ощущение, что мне там нужно многое сделать - и неважно, с друзьями, коллегами или семьей, с детьми - приехать с другого конца города или другого уезда на поезде или трамвае на рынок, затем сходить куда-нибудь поесть вместе или посмотреть какую-нибудь выставку, а потом вернуться домой на общественном транспорте: все это возможно, потому что городское пространство способствует релаксации, отдыху и качественному проведению времени вместе“.
Хотя в коммерческом плане застройщики обязаны сохранять первые этажи новостроек под бизнес – чтобы потом там можно было разместить рестораны, кафе, бутики или пекарни – с длительным сроком окупаемости, это более широкая тенденция, к которой стремится город Таллинн. „Это большое давление на застройщика, и, может быть, ударить одной планкой вот так – это что-то вроде вопроса веры – оно в любом случае оправдано, но если говорить конкретно о Каламая и Теллискиви, то чем плотнее это городское пространство становится, тем оживленнее станут улицы перед первыми этажами зданий“, — считает Вахтер.
Сандер Хаге, генеральный директор привокзального рынка и член совета Astri Grupp, говорит, что девелоперы региона коллективно поняли, над какой достопримечательностью они работают. „Более широкая цель Astri также заключается в создании привлекательной среды, в которой торговля, развлечения, услуги, дома и предприятия дополняют друг друга, а в центре всего этого находится человек и его потребности“.
В то же время Хаге видит определенную проблему и в том, что в новые многоквартирные дома требуют строительства коммерческих помещений на первых этажах, это может оказаться весьма обременительным для застройщика. „Часто арендаторов туда не найти или бизнес там не идет, что в конечном итоге не выполняет своего назначения. При выделении коммерческих помещений под многоквартирными домами было бы разумно подойти с учетом здания и района и проанализировать, какие услуги действительно нужны району в пределах 15 минут ходьбы“, — говорит Хаге.
На данный момент Балтийский рынок ждет разработки своего детального плана, поэтому торопиться с его строительством не стоит. „Застройка территории ведется одновременно несколькими застройщиками. Поскольку мы хорошо ладим с нашими соседями, мы знаем, кто и что делает в целом. В последний год наши планы в Astri стали несколько яснее, и у нашей рабочей группы появилось представление о расширении вокзала и новых направлениях бизнеса в регионе“, - добавляет Хаге.
Район Теллискиви также реализует крупный проект, который, в первую очередь, улучшит городское пространство для пешеходов: 5000 квадратных метров асфальта на переднем дворе ресторана Литераат, будет полностью заменен ландшафтным дизайном, тротуарной плиткой и приятным городским пространством. Отныне всех, кто направляется в сторону Теллискиви со стороны Балтийского вокзала, будет встречать зелень.
„Наша цель — озеленить Теллискиви и предложить высокое качество жизни как людям, так и предприятиям, посещающим город и работающим здесь“, — сказал Ало Киппасто, менеджер по развитию Теллискиви.
Целью строительства парка вместо парковки является соединение Теллискиви со стороны Балтийского вокзала. Будущее городское пространство для людей и проход улицы через здание М свяжут по диагонали зоны для игр и отдыха, тем самым предоставив места для остановки и перерыва.
По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, городское развитие требует от застройщиков отдать первый этаж под коммерческую деятельность на улицах с оживленным движением. „Чтобы были места, где можно поесть, и была возможность получить местные услуги. Что касается Балтийского вокзала и района Теллискиви, то это территория общегородского значения. Поэтому город выступает за то, чтобы планы способствовали развитию уличного пространства в удобное для человека“, — поясняет Липпус.
Самым последним нововведением в этом районе, безусловно, является улица Вана-Каламая, которую, по мнению Липпус, можно считать успешным проектом во всех отношениях. „Город взял курс на то, что все улицы должны стать дружелюбными к пешеходу за счет большего благоустройства, расширения пешеходных зон, большего количества возможностей для предприятий и кафе, открывающихся на улице в сезон“, — добавляет Липпус.
Улица Рейсияте, разделяющая рынок Балтийского вокзала, квартал Депоо и Теллискиви, станет следующим городским пространственным изменением с аналогичной логикой в районе, где автомобильного движения мало, а городское пространство предлагает место для прогулок и возможности для передвижения пешком, и учитывает важность зелени.