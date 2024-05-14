14.05.2024, 09:49
Строительство небоскреба вынудило закрыться таллиннский клуб(10)
Первым об этом сообщил Аркадий Бабченко, планировавший провести в CatHouse творческий аукцион украинского политика Борислава Березы.
„Докладываю. Клуба CatHouse больше нет. В связи с застройкой сменился владелец – и арендаторов сегодня попросили освободить помещение“, – написал Бабченко, сообщив, что ищет новое место для проведения мероприятия.
Представитель клуба подтвердил ДВ, что клуб попросили покинуть помещение в связи со сменой собственника. По его словам, все мероприятия, запланированные на июнь, пройдут в других местах.