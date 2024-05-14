Недвижимость
14.05.2024, 09:49

Строительство небоскреба вынудило закрыться таллиннский клуб

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Клуб CatHouse, в котором еще на июнь были запланированы мероприятия, закрывается, пишет dv.ee.

Первым об этом сообщил Аркадий Бабченко, планировавший провести в CatHouse творческий аукцион украинского политика Борислава Березы.

„Докладываю. Клуба CatHouse больше нет. В связи с застройкой сменился владелец – и арендаторов сегодня попросили освободить помещение“, – написал Бабченко, сообщив, что ищет новое место для проведения мероприятия.

Представитель клуба подтвердил ДВ, что клуб попросили покинуть помещение в связи со сменой собственника. По его словам, все мероприятия, запланированные на июнь, пройдут в других местах.

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