Ремонт и стройка
21.05.2024, 12:05

Случай в Латвии: как дом 103-й серии оказался на грани разрушения и насколько безопасны здания советской постройки?

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ФОТО: Delfi

Жильцам многоквартирного дома на улице Драудзибас 4 в Огре в начале мая сообщили, что они срочно должны эвакуироваться — здание может рухнуть. Люди упрекают домуправляющего в том, что тот замалчивал проблемы и не отвечал на неудобные вопросы. В свою очередь, управляющий винит жильцов в нежелании проводить необходимые ремонтные работы, пишет Delfi Bizness.

Жилой дом покинули жильцы 28 квартир.

Строительный эксперт крайне удивлен, так как дома 103-й серии считаются самыми безопасными и дорогими на рынке серийного жилья. Delfi Bizness разбирался, что привело к такой ситуации.

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