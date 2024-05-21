Случай в Латвии: как дом 103-й серии оказался на грани разрушения и насколько безопасны здания советской постройки?

Жильцам многоквартирного дома на улице Драудзибас 4 в Огре в начале мая сообщили, что они срочно должны эвакуироваться — здание может рухнуть. Люди упрекают домуправляющего в том, что тот замалчивал проблемы и не отвечал на неудобные вопросы. В свою очередь, управляющий винит жильцов в нежелании проводить необходимые ремонтные работы, пишет Delfi Bizness.