15.05.2024, 09:24
Жители Нарвы начали массово выставлять квартиры на продажу(40)
ФОТО: | Delfi Meedia
Количество квартир, выставленных на продажу в Нарве, выросло, но спрос на них невелик. По мнению маклеров по недвижимости, это связано с ухудшением уровня жизни и отъездом жителей из приграничного города, пишет rus.err.ee.
По данным порталов по продаже недвижимости, в настоящее время в Нарве выставлено на продажу около 500 квартир. Резкий рост произошел за последние восемь месяцев, и количество квартир на рынке как минимум на четверть больше, чем в прошлом году.
По мнению маклеров по недвижимости, это связано с общим ухудшением уровня жизни, в частности, с почти двукратным ростом цен на отопление и отсутствием перспектив на будущее.
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