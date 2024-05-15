Недвижимость
15.05.2024, 09:24

Жители Нарвы начали массово выставлять квартиры на продажу

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Dmitri Fedotkin | Delfi Meedia

Количество квартир, выставленных на продажу в Нарве, выросло, но спрос на них невелик. По мнению маклеров по недвижимости, это связано с ухудшением уровня жизни и отъездом жителей из приграничного города, пишет rus.err.ee.

По данным порталов по продаже недвижимости, в настоящее время в Нарве выставлено на продажу около 500 квартир. Резкий рост произошел за последние восемь месяцев, и количество квартир на рынке как минимум на четверть больше, чем в прошлом году.

По мнению маклеров по недвижимости, это связано с общим ухудшением уровня жизни, в частности, с почти двукратным ростом цен на отопление и отсутствием перспектив на будущее.

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