ВИДЕО | Жительница Ласнамяэ заказала замену дверей, но что-то пошло не так

Все мы хотим жить в комфорте и уюте, в красивой квартире, где все было бы безупречно. И чаще всего для достижения этих целей мы нанимаем какую-нибудь профильную фирму, надеясь на профессионализм и качество. Но, увы, бывают ситуации, когда качество и профессионализм страдают.

Героиня передачи „Зеркало“ Ирина заказывала абсолютно одинаковые двери, но у фирмы Deco Home что-то пошло не так.

Поскольку двери Ирине поставили перед праздниками, то за прояснением ситуации она уже обратилась в январе. В фирме ей сказали, что якобы она сама заказала такие двери.

Разговор „Зеркала“ с представителем компании Deco Home состоялся в начале апреля, и он давал надежду на позитивное решение вопроса. Но, увы, решить вопрос так и не удалось.

Мастер фирмы Deco Home Сергей как в воду канул. С Ириной никто не связывался, при звонках можно было услышать только короткие гудки - как будто бы занято. На посланные письма тоже не было ответа.

Представитель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Вейко Копамеэс пояснил, что потребитель имеет право требовать ремонта или замены такой двери по заключенному им договору.

„В том случае, если эти двери действительно разные, потребитель имеет вполне обоснованное право обратиться в компанию и потребовать, чтобы эти двери соответствовали тому состоянию, которое указано в договоре, и чтобы они действительно были одинаковыми“, - сказал Копамеэс.

„В случае, если продавец нарушил свои обязательства и необходимо либо заменить, либо отремонтировать вещь, это необходимо сделать в разумные сроки“, - отметил он - Здесь Комиссия по потребительским спорам сформировала такую ​​позицию, что потребителю нецелесообразно в такой ситуации месяцами ждать ремонта двери. Мы считаем в целом разумным сроком максимум две-три недели, и если потребителю причиняются какие-либо чрезмерные неудобства тем, что этот дефект не устранен, то он имеет право отказаться от договора и требовать возврата денег“.