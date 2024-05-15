Покупаете летние апартаменты? Эксперты дают советы

Чтобы избежать разочарований, при покупке любой недвижимости всегда стоит провести тщательную предварительную работу и анализ цен на рынке. Летние апартаменты могут быть как вторым домом, так и дополнительным источником дохода. Директор розничного банковского обслуживания LHV Анника Горошко и маклер Domus Kinnisvara Ленне Контор делятся шестью советами о том, что стоит учесть при покупке такой недвижимости.

1. Важно продумать, будет ли летняя квартира являться для семьи вторым домом или, скорее всего, будет сдана в аренду. „Если вы будете жить в квартире летом, то ее покупку можно финансировать при помощи жилищного кредита. Условия его получения более выгодные, чем у кредита для частных лиц. Также в этом случае возможно подать ходатайство вместе с партнером. Если летние апартаменты предназначены для сдачи в аренду и покупаются в качестве инвестиции, то тогда банк оценивает риски по-другому“, – отмечает Анника Горошко.

2. Если вы планируете сдавать квартиру, то следует продумать, будет ли доступно поддерживать её в порядке, если, например, ожидаемый доход от аренды прервётся или не будет на том уровне, на который вы изначально рассчитывали. „Стоит помнить, что к выплатам по кредиту добавляются коммунальные расходы, непредвиденные ремонтные работы и другие траты, сопутствующие благоустройству недвижимости“, – обращает внимание Горошко.

3. Предоставив имеющееся имущество в качестве залога, можно рассчитывать на получение кредита на более выгодных условиях. „Следует обдумать, целесообразно ли взять дополнительный кредит под залог имеющегося имущества, если его рыночная стоимость позволяет это сделать. Залог поможет улучшить условия кредитования“, – говорит Горошко. Залоговая недвижимость должна быть без задолженности по кредиту и принадлежать ходатайствующему, при необходимости можно предоставить несколько дополнительных залогов.