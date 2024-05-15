Покупаете летние апартаменты? Эксперты дают советы
Жители Эстонии все чаще стали приобретать летние апартаменты вместо традиционной дачи. Популярностью пользуются пригодные для сдачи в аренду квартиры с разумными коммунальными расходами.
Чтобы избежать разочарований, при покупке любой недвижимости всегда стоит провести тщательную предварительную работу и анализ цен на рынке. Летние апартаменты могут быть как вторым домом, так и дополнительным источником дохода. Директор розничного банковского обслуживания LHV Анника Горошко и маклер Domus Kinnisvara Ленне Контор делятся шестью советами о том, что стоит учесть при покупке такой недвижимости.
1. Важно продумать, будет ли летняя квартира являться для семьи вторым домом или, скорее всего, будет сдана в аренду. „Если вы будете жить в квартире летом, то ее покупку можно финансировать при помощи жилищного кредита. Условия его получения более выгодные, чем у кредита для частных лиц. Также в этом случае возможно подать ходатайство вместе с партнером. Если летние апартаменты предназначены для сдачи в аренду и покупаются в качестве инвестиции, то тогда банк оценивает риски по-другому“, – отмечает Анника Горошко.
2. Если вы планируете сдавать квартиру, то следует продумать, будет ли доступно поддерживать её в порядке, если, например, ожидаемый доход от аренды прервётся или не будет на том уровне, на который вы изначально рассчитывали. „Стоит помнить, что к выплатам по кредиту добавляются коммунальные расходы, непредвиденные ремонтные работы и другие траты, сопутствующие благоустройству недвижимости“, – обращает внимание Горошко.
3. Предоставив имеющееся имущество в качестве залога, можно рассчитывать на получение кредита на более выгодных условиях. „Следует обдумать, целесообразно ли взять дополнительный кредит под залог имеющегося имущества, если его рыночная стоимость позволяет это сделать. Залог поможет улучшить условия кредитования“, – говорит Горошко. Залоговая недвижимость должна быть без задолженности по кредиту и принадлежать ходатайствующему, при необходимости можно предоставить несколько дополнительных залогов.
4. Самый важный критерий у такого объекта недвижимости – расположение. „Следует обдумать, где будет располагаться приобретаемая летняя квартира. В Пярну или Хаапсалу? Есть интересные курортные районы и в других городах Эстонии“, – задает вопрос Ленне Контор. Если квартира выбрана в качестве инвестиции, то она должна находиться в легкой доступности. Если вы приобретаете объект для себя, то можно ориентироваться на собственные предпочтения.
5. В маленьких городах Эстонии часто не хватает жилья, которое можно было бы взять в долгосрочную аренду. Контор рекомендует изучить ситуацию на рынке до покупки недвижимости. Например, есть ли в городе много разных работодателей или планируется перевести в этот город крупное производство? Часто удается договориться с потенциальным арендатором о том, чтобы он выезжал на несколько недель летом и в это время можно было бы использовать квартиру в качестве летней резиденции. В любом случае стоит обдумать, что можно сделать с квартирой во внесезонное время и насколько сложно будет найти постоянного арендатора.
6. В условиях конкуренции выигрывают те, кто выделяется чем-то положительным. Например, если есть балкон, терраса или закрытый двор, то это считается преимуществом. Также это может быть какой-то архитектурный нюанс, который можно добавить с помощью простых и доступных решений. „Поэтому не стоит бояться приобретать немного „уставшее“ помещение. Вероятно, вы сможете его приобрести по выгодной цене, а при освежающем ремонте сможете добавить интересные детали. Кроме этого, несмотря на то, что мы говорим про летние апартаменты, в наших реалиях важно учитывать наличие теплоизоляции и эффективных отопительных систем, поскольку они влияют на доходность данной покупки“, – подчеркивает Контор.