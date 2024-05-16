Инициирована детальная планировка участка на Палдиском шоссе
Таллиннская горуправа направила в городское собрание проект решения, согласно которому планируется приступить к детальной планировке участка по адресу Палдиское шоссе, 108 и прилегающей к ней территории, а также к стратегической оценке воздействия на окружающую среду Хааберсти.
Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что в районе торгового центра Rocca Al Mare расположено множество торговых площадей и несколько мест общегородского значения. Поэтому естественно, что концепция коммерческих площадей должна быть изменена так, чтобы они могли вмещать и крупногабаритные товары, демонстрация которых требует большего пространства.
„Тот факт, что в зоне детальной планировки появится больше новых жилых и коммерческих площадей положительно повлияет на район. Изменение подхода к их планированию позволит создать хорошее общественное пространство, что улучшит как качество жизни будущих владельцев квартир, так и функциональность торговых площадей“, - сказала Липпус.
Площадь планируемого земельного участка, расположенного между Палдиским шоссе и улицей Раннамыйза, составляет 2,03 гектара. О составлении детальной планировки ходатайствовало предприятие Aktsiaselts Belmot Estonia, которому принадлежит данный участок.
Цель детальной планировки – сменить целевое назначение недвижимости по адресу Палдиское шоссе, 108 на коммерческое и жилое, а также дать разрешение на строительство многоквартирных домов с коммерческими площадями высотой от 1 до 22 этажей.
Условия планировки включают в себя, в частности, проектирование коммерческих помещений площадью не менее половины от площади здания для обслуживания местного населения. Кроме того, необходимо сохранить ценные деревья и предусмотреть зеленый буфер возле недвижимости по адресу Раннамыйза теэ, 1. При создании общественной парковой зоны необходимо учитывать потребности различных возрастных групп, и помимо игровой площадки построить зону для отдыха.
Важная часть планировки – создание велосипедных и пешеходных дорожек, а также озеленения. Велосипедные парковки должны быть спроектированы в соответствии со стратегией велосипедного движения Таллинна 2018–2028. Для пересечения перекрестков должны быть предусмотрены пешеходные туннели и мосты, а дороги должны быть связаны с близлежащими застройками.