Инициирована детальная планировка участка на Палдиском шоссе

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что в районе торгового центра Rocca Al Mare расположено множество торговых площадей и несколько мест общегородского значения. Поэтому естественно, что концепция коммерческих площадей должна быть изменена так, чтобы они могли вмещать и крупногабаритные товары, демонстрация которых требует большего пространства.

„Тот факт, что в зоне детальной планировки появится больше новых жилых и коммерческих площадей положительно повлияет на район. Изменение подхода к их планированию позволит создать хорошее общественное пространство, что улучшит как качество жизни будущих владельцев квартир, так и функциональность торговых площадей“, - сказала Липпус.

Площадь планируемого земельного участка, расположенного между Палдиским шоссе и улицей Раннамыйза, составляет 2,03 гектара. О составлении детальной планировки ходатайствовало предприятие Aktsiaselts Belmot Estonia, которому принадлежит данный участок.

Цель детальной планировки – сменить целевое назначение недвижимости по адресу Палдиское шоссе, 108 на коммерческое и жилое, а также дать разрешение на строительство многоквартирных домов с коммерческими площадями высотой от 1 до 22 этажей.

Условия планировки включают в себя, в частности, проектирование коммерческих помещений площадью не менее половины от площади здания для обслуживания местного населения. Кроме того, необходимо сохранить ценные деревья и предусмотреть зеленый буфер возле недвижимости по адресу Раннамыйза теэ, 1. При создании общественной парковой зоны необходимо учитывать потребности различных возрастных групп, и помимо игровой площадки построить зону для отдыха.