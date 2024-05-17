Большой обзор коммерческой недвижимости: офисные помещения под ударом, складской бизнес на пике

Особенно следует беспокоиться владельцам старых офисных помещений, считает консультант по недвижимости RE Kinnisvara Хенно Вийрес . „Не знаю, что из этого выйдет“, – говорит он.

В свежем обзоре финансовой стабильности от Банка Эстонии снова подтверждается печальное состояние рынка коммерческой недвижимости. По данным Земельного департамента, количество сделок с коммерческими и производственными участками в прошлом году было на четверть ниже долгосрочного среднего. По данным консалтинговой компании Colliers, объем крупных покупок и продаж, превышающих 400 000 евро, за год упал в два раза.