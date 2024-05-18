Мой сосед - Плюшкин: что делать, если чужие привычки портят ваше имущество?

Наталья признается, что эта вся история тянется уже на протяжении почти восьми лет, и недавно достигла кульминации, потому что был нанесен существенный ущерб ее имуществу.

„Я уже просто не знаю, куда мне еще обращаться! – начинает Наталья. – Волость Йыхви в курсе ситуации, полиция, чиновники и спасатели на ее участке – частые гости, но никто ничего поделать не может. Но начну с начала. Соседка моя живет в ужасных условиях – у нее нет ни воды, ни канализации, ни договора на вывоз мусора. Дом в аварийном состоянии! Проживает она на участке круглый год, у нее есть только электричество и маленькая плитка, чтобы готовить еду. Туалета тоже нет, и она справляет нужду прямо на своем участке у всех на глазах!“

Хлам повредил забор

По словам Натальи, у женщины – также явно психические отклонения, так называемый синдром Плюшкина.

„Она тащит на свой участок всякий хлам, – говорит Наталья. – Я ей сделала замечание, в итоге она начала кидаться на меня с арматурой. Полиция возбудила дело, и ей дали один год условно. Но она по-прежнему ведет себя агрессивно. Я знаю, что у нее есть сын, и он периодически приходит ей помогать, например – косить траву на участке, но она кричит и на него и его прогоняет. Живет она, как я поняла, на деньги, которые получает от продажи котят – она разводит в этих жутких условиях котов и продает котят за 150 евро каждого. Что же касается хлама, то на протяжении многих лет моя соседка загрязняет не только свою землю, но и дренажную канаву. Она тащит на участок всякий мусор. Куда я только не обращалась! Но после всех моих заявлений итог один – приезжают чиновники, разговаривают с ней и уезжают. Как я поняла, никто ничего поделать не может, так как это – ее участок“.

Но 2 марта этого года, приехав домой, Наталья испытала самый настоящий шок!