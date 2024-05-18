Мой сосед - Плюшкин: что делать, если чужие привычки портят ваше имущество?
В редакцию обратилась Наталья из Йыхви, которая рассказала, что она 8 лет назад купила недвижимость (дом с участком), однако насладиться тишиной и покоем не смогла. „У меня соседка – явно с психическими отклонениями, – говорит женщина. – Она тащит на свой участок всякий хлам, и теперь из-за него засорилась дренажная канава, в итоге вода залила мой участок и пострадали еще три дома!“ Как быть, если сосед наносит вам материальный ущерб, выясняла „МК-Эстония“.
Наталья признается, что эта вся история тянется уже на протяжении почти восьми лет, и недавно достигла кульминации, потому что был нанесен существенный ущерб ее имуществу.
„Я уже просто не знаю, куда мне еще обращаться! – начинает Наталья. – Волость Йыхви в курсе ситуации, полиция, чиновники и спасатели на ее участке – частые гости, но никто ничего поделать не может. Но начну с начала. Соседка моя живет в ужасных условиях – у нее нет ни воды, ни канализации, ни договора на вывоз мусора. Дом в аварийном состоянии! Проживает она на участке круглый год, у нее есть только электричество и маленькая плитка, чтобы готовить еду. Туалета тоже нет, и она справляет нужду прямо на своем участке у всех на глазах!“
Хлам повредил забор
По словам Натальи, у женщины – также явно психические отклонения, так называемый синдром Плюшкина.
„Она тащит на свой участок всякий хлам, – говорит Наталья. – Я ей сделала замечание, в итоге она начала кидаться на меня с арматурой. Полиция возбудила дело, и ей дали один год условно. Но она по-прежнему ведет себя агрессивно. Я знаю, что у нее есть сын, и он периодически приходит ей помогать, например – косить траву на участке, но она кричит и на него и его прогоняет. Живет она, как я поняла, на деньги, которые получает от продажи котят – она разводит в этих жутких условиях котов и продает котят за 150 евро каждого. Что же касается хлама, то на протяжении многих лет моя соседка загрязняет не только свою землю, но и дренажную канаву. Она тащит на участок всякий мусор. Куда я только не обращалась! Но после всех моих заявлений итог один – приезжают чиновники, разговаривают с ней и уезжают. Как я поняла, никто ничего поделать не может, так как это – ее участок“.
Но 2 марта этого года, приехав домой, Наталья испытала самый настоящий шок!
„Я обнаружила, что вся моя дренажная канава забита мусором, техникой и шифером, – рассказывает она. – Воде было некуда уходить, в итоге она затопила мой участок и привела в негодность мой новый забор! Его длина – более 100 метров, и в наклон повело почти 34 метра забора“.
К счастью, у Натальи есть страховка, и она сообщила фирме о случившемся. Там зафиксировали страховой случай.
„А потом выяснилось, что из-за воды пострадали еще три дома! – рассказывает Наталья. – В одном случае вообще затопило весь нижний этаж, вода поднялась на 15 см выше уровня пола, у соседей пострадали все стройматериалы, которые лежали на полу, в том числе – новый паркет в коробках. Им тоже пришлось обращаться в страховую фирму. Сообщили нашему председателю садового товарищества – а он просто сделал ей предписание … и на этом всё! Толку нет! Она как носила хлам на участок, так и носит!“
Наталья отмечает, что бывший хозяин ее участка, продавая недвижимость, ее о таком соседстве не предупредил.
„И только недавно пришел и сказал, что ему очень жаль, что он так поступил, – говорит она. – Ведь, по сути, такие соседи – это скрытый дефект! На него она тоже кидалась с молотком! И вот уже 8 лет я страдаю, и не только я. Куда можно еще обратиться? У меня просто нет сил находиться по соседству со свалкой! И теперь я очень боюсь за свое имущество. Администрация нашей волости просто ничего не делает, и где нам найти на эту соседку управу? Помогите, пожалуйста! Вся надежда – только на вас!“
„Террор со стороны соседей“
„МК-Эстония“ отправила в волость Йыхви запрос с просьбой разъяснить, что делают чиновники, дабы улучшить ситуацию.
„Наша социальная служба в курсе ситуации данного человека и проблем с соседями, – комментирует старейшина волости Йыхви Марис Тоомель. – Но утверждение, что мы ничего не делаем, не соответствует действительности. Мы занимаемся проблемами этой 66-летней женщины годами. Ей выделяли социальные пособия и оказывали социальные услуги. Соцработники неоднократно вместе со спасателями и полицией ходили на место. Дом отремонтирован так называемыми материалами повторного использования, и поэтому условия для проживания там убогие, но данная женщина сама захотела там жить и не соглашалась никуда оттуда уезжать. В доме есть электричество, все соответствует требованиям, спасатели заверяют, что электрорадиатор там безопасен“.
По словам Тоомель, женщине в 2021 году выделили жилье в социальном доме, где она прожила пару лет. Но затем захотела все же жить в своем доме и летом 2023 года расторгла договор.
„Данная женщина – адекватна и понимает ситуацию, но никуда не намерена из своего дома уезжать, – подчеркивает старейшина. – С ней можно говорить обо всем, но, когда речь заходит о ее условиях проживания, она не хочет о них говорить и просит, чтобы ее оставили в покое. По оценке соцработников, она замкнулась, никому не доверяет и не хочет сотрудничать. Во многом тому виной – многолетний террор и давление со стороны соседей. Соседи постоянно провоцируют конфликты и жалуются во все инстанции, поэтому женщина теперь не хочет говорить на тему своих жилищных условий и слушать даже соцработников, которые годами старались наладить с ней доверительные отношения. Нынешнее законодательство не позволяет социальной службе в данном случае применить принудительные меры, и мы должны пытаться улучшить ситуацию при помощи создания и сохранения доверительных отношений с женщиной, что из-за постоянного террора соседей затруднено“.
Тоомель добавляет, что было начато делопроизводство в связи с незаконным складированием отходов на участке, и чиновники волости предложили помощь по утилизации мусора, если у женщины будет к этому готовность и желание.
Все уберут!
„Они так испугались после вашего запроса, – сказала перед уходом газеты в печать Наталья. – Чиновники из волости снова приехали вместе с полицией на ее участок и сделали ей предписание весь мусор из дренажной канавы убрать. Иначе выпишут большой штраф. Но она ничего не убрала. Зато опять кричала на меня и соседей, материлась на чем свет стоит. Они приехали снова, проконтролировали, что ничего не убрано, и постановили, что 30 апреля приедут чиновники из волости Йыхви снова вместе с полицией (так как она агрессивная), и под их надзором за счет нашего кооператива будут убирать эту канаву, чтобы наладить отвод и спуск воды. Но хоть что-то начали предпринимать. Спасибо вам большое!“