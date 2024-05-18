Недвижимость
18.05.2024, 10:07

Мой сосед - Плюшкин: что делать, если чужие привычки портят ваше имущество?

 
Хлам затопил дома: Наталья отмечает, что соседка-Плюшкин таскает на свой участок всякий мусор и кидает его в дренажную канаву, из-за чего вода затопила соседские дома.
Хлам затопил дома: Наталья отмечает, что соседка-Плюшкин таскает на свой участок всякий мусор и кидает его в дренажную канаву, из-за чего вода затопила соседские дома.
ФОТО: Фото читателя: личный архив.

В редакцию обратилась Наталья из Йыхви, которая рассказала, что она 8 лет назад купила недвижимость (дом с участком), однако насладиться тишиной и покоем не смогла. „У меня соседка – явно с психическими отклонениями, – говорит женщина. – Она тащит на свой участок всякий хлам, и теперь из-за него засорилась дренажная канава, в итоге вода залила мой участок и пострадали еще три дома!“ Как быть, если сосед наносит вам материальный ущерб, выясняла „МК-Эстония“.

Наталья признается, что эта вся история тянется уже на протяжении почти восьми лет, и недавно достигла кульминации, потому что был нанесен существенный ущерб ее имуществу.

„Я уже просто не знаю, куда мне еще обращаться! – начинает Наталья. – Волость Йыхви в курсе ситуации, полиция, чиновники и спасатели на ее участке – частые гости, но никто ничего поделать не может. Но начну с начала. Соседка моя живет в ужасных условиях – у нее нет ни воды, ни канализации, ни договора на вывоз мусора. Дом в аварийном состоянии! Проживает она на участке круглый год, у нее есть только электричество и маленькая плитка, чтобы готовить еду. Туалета тоже нет, и она справляет нужду прямо на своем участке у всех на глазах!“

Хлам повредил забор

По словам Натальи, у женщины – также явно психические отклонения, так называемый синдром Плюшкина.

„Она тащит на свой участок всякий хлам, – говорит Наталья. – Я ей сделала замечание, в итоге она начала кидаться на меня с арматурой. Полиция возбудила дело, и ей дали один год условно. Но она по-прежнему ведет себя агрессивно. Я знаю, что у нее есть сын, и он периодически приходит ей помогать, например – косить траву на участке, но она кричит и на него и его прогоняет. Живет она, как я поняла, на деньги, которые получает от продажи котят – она разводит в этих жутких условиях котов и продает котят за 150 евро каждого. Что же касается хлама, то на протяжении многих лет моя соседка загрязняет не только свою землю, но и дренажную канаву. Она тащит на участок всякий мусор. Куда я только не обращалась! Но после всех моих заявлений итог один – приезжают чиновники, разговаривают с ней и уезжают. Как я поняла, никто ничего поделать не может, так как это – ее участок“.

Но 2 марта этого года, приехав домой, Наталья испытала самый настоящий шок!

„Я обнаружила, что вся моя дренажная канава забита мусором, техникой и шифером, – рассказывает она. – Воде было некуда уходить, в итоге она затопила мой участок и привела в негодность мой новый забор! Его длина – более 100 метров, и в наклон повело почти 34 метра забора“.

К счастью, у Натальи есть страховка, и она сообщила фирме о случившемся. Там зафиксировали страховой случай.

„А потом выяснилось, что из-за воды пострадали еще три дома! – рассказывает Наталья. – В одном случае вообще затопило весь нижний этаж, вода поднялась на 15 см выше уровня пола, у соседей пострадали все стройматериалы, которые лежали на полу, в том числе – новый паркет в коробках. Им тоже пришлось обращаться в страховую фирму. Сообщили нашему председателю садового товарищества – а он просто сделал ей предписание … и на этом всё! Толку нет! Она как носила хлам на участок, так и носит!“

Наталья отмечает, что бывший хозяин ее участка, продавая недвижимость, ее о таком соседстве не предупредил.

„И только недавно пришел и сказал, что ему очень жаль, что он так поступил, – говорит она. – Ведь, по сути, такие соседи – это скрытый дефект! На него она тоже кидалась с молотком! И вот уже 8 лет я страдаю, и не только я. Куда можно еще обратиться? У меня просто нет сил находиться по соседству со свалкой! И теперь я очень боюсь за свое имущество. Администрация нашей волости просто ничего не делает, и где нам найти на эту соседку управу? Помогите, пожалуйста! Вся надежда – только на вас!“

„Террор со стороны соседей“

МК-Эстония“ отправила в волость Йыхви запрос с просьбой разъяснить, что делают чиновники, дабы улучшить ситуацию.

„Наша социальная служба в курсе ситуации данного человека и проблем с соседями, – комментирует старейшина волости Йыхви Марис Тоомель. – Но утверждение, что мы ничего не делаем, не соответствует действительности. Мы занимаемся проблемами этой 66-летней женщины годами. Ей выделяли социальные пособия и оказывали социальные услуги. Соцработники неоднократно вместе со спасателями и полицией ходили на место. Дом отремонтирован так называемыми материалами повторного использования, и поэтому условия для проживания там убогие, но данная женщина сама захотела там жить и не соглашалась никуда оттуда уезжать. В доме есть электричество, все соответствует требованиям, спасатели заверяют, что электрорадиатор там безопасен“.

По словам Тоомель, женщине в 2021 году выделили жилье в социальном доме, где она прожила пару лет. Но затем захотела все же жить в своем доме и летом 2023 года расторгла договор.

„Данная женщина – адекватна и понимает ситуацию, но никуда не намерена из своего дома уезжать, – подчеркивает старейшина. – С ней можно говорить обо всем, но, когда речь заходит о ее условиях проживания, она не хочет о них говорить и просит, чтобы ее оставили в покое. По оценке соцработников, она замкнулась, никому не доверяет и не хочет сотрудничать. Во многом тому виной – многолетний террор и давление со стороны соседей. Соседи постоянно провоцируют конфликты и жалуются во все инстанции, поэтому женщина теперь не хочет говорить на тему своих жилищных условий и слушать даже соцработников, которые годами старались наладить с ней доверительные отношения. Нынешнее законодательство не позволяет социальной службе в данном случае применить принудительные меры, и мы должны пытаться улучшить ситуацию при помощи создания и сохранения доверительных отношений с женщиной, что из-за постоянного террора соседей затруднено“.

Тоомель добавляет, что было начато делопроизводство в связи с незаконным складированием отходов на участке, и чиновники волости предложили помощь по утилизации мусора, если у женщины будет к этому готовность и желание.

Все уберут!

„Они так испугались после вашего запроса, – сказала перед уходом газеты в печать Наталья. – Чиновники из волости снова приехали вместе с полицией на ее участок и сделали ей предписание весь мусор из дренажной канавы убрать. Иначе выпишут большой штраф. Но она ничего не убрала. Зато опять кричала на меня и соседей, материлась на чем свет стоит. Они приехали снова, проконтролировали, что ничего не убрано, и постановили, что 30 апреля приедут чиновники из волости Йыхви снова вместе с полицией (так как она агрессивная), и под их надзором за счет нашего кооператива будут убирать эту канаву, чтобы наладить отвод и спуск воды. Но хоть что-то начали предпринимать. Спасибо вам большое!“

Комментарий

Данил Липатов, Progressor Õigusbüroo

Если вам нанесли ущерб, то нужно суметь доказать, что этот ущерб неразрывно связан с действиями конкретного лица. Тогда с него можно будет востребовать компенсацию данного ущерба. Для этого нужно этот ущерб зафиксировать, оценить и доказать причинно-следственную связь.

В этом конкретном случае у Натальи есть страховка имущества. И размер ущерба, с учетом страховой выплаты, будет равен сумме ее самоответственности по страховому случаю. Страховая фирма или фирмы, с которыми владельцы участков заключили договоры, также смогут потом выставить данной соседке регрессное требование, чтобы она компенсировала им имущественный ущерб, который повлекли за собой ее действия.

Если вы подозреваете, что тот или иной человек может быть опасен для себя и окружающих в силу психического заболевания, можно обратиться в соцотдел по месту жительства и попросить чиновников провести проверку. Если это потребуется, то чиновники по результатам проверки смогут ходатайствовать в суде о признании человека недееспособным и назначении ему опекуна.

Что касается хлама, то наличие мусора на участке, а также неприятный запах и шум могут привести к снижению стоимости недвижимости соседей. При наличии мусора можно обратиться в местное самоуправление с заявлением, что по такому-то адресу находится неухоженный участок, чтобы чиновники проконтролировали, соблюдены ли правила благоустройства территории, действующие в данном местном самоуп-равлении. Запах и шум также дают право предъявить требование против собственника земли, который производит вредные воздействия (в соответствии с Законом о вещном праве).

Действительно, в соответствии с судебной практикой, проблемные соседи могут быть расценены как скрытый недостаток купленной недвижимости. Продавец при продаже такого участка, чтобы снизить риск предъявления к нему требования, должен в письменном виде уведомить покупателя о имеющейся проблеме. Срок давности предъявления претензий в случае скрытых дефектов – три года, если же есть основания полагать, что продавец скрыл их умышленно – то срок может быть увеличен до 10 лет.

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