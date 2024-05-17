Пособия от Таллинна: на какие субсидии имеют право квартирные товарищества?
Ночью 3 апреля с балкона многоквартирного дома на улице Калевипоя пыйк в Ласнамяэ упала бетонная панель. Причиной стали проржавевшие крепления. К счастью, никто не пострадал, однако случившееся заставило жителей многих домов задуматься, в каком состоянии крепления их балконов и вообще дома, в которых они живут. „МК-Эстония“ выяснила, какую поддержку могут получить от города квартирные товарищества?
Руководитель жилищного отдела Таллиннского департамента городского имущества Трийн Максинг говорит: „На данный момент Таллинн предлагает девять видов пособий для поддержки квартирных товариществ. Данные меры поддержки позволяют улучшить практически все аспекты жилого здания и его окружения“.
Что же касается балконов, то Максинг отмечает: „Для определения аварийного состояния балконов Таллинн оказывает поддержку квартирным товариществам в виде пособия на проведение аудита. Также будет оказана помощь в проведении строительных работ, необходимых для устранения недостатков, выявленных в ходе аудита“.
Пособие на проведение аудита
Квартирные товарищества могут обратиться за аудиторской поддержкой для оценки состояния домов в трех категориях:
аудит балконов и навесов
энергоаудит
аудит оценки несущей способности крыши и/или балконов
Условия:
Акт аудита балконов и навесов должен содержать оценку строительно-технического состояния всех балконов и навесов многоквартирного дома и рекомендации по их содержанию и/или ремонту.
Акт аудита несущей способности крыши и/или балконов включает оценку несущей способности конструкций и возможностей установки на них оборудования для производства возобновляемой энергии.
Акт энергоаудита должен содержать оценку состояния многоквартирного дома, количество и стоимость потребляемого тепла, анализ потребления, а также сделанные на основе этого выводы об экономической целесообразности установки оборудования для производства, преобразования и сохранения возобновляемой энергии.
Сколько выделяют: максимальный размер субсидии на аудит составляет 70% от стоимости аудита жилого дома, но:
для балконов и навесов – не более 1000 евро;
для определения несущей способности крыши и/или балкона – не более 3000 евро;
для энергоаудита – не более 3000 евро.
Срок подачи: заявки на субсидию принимают круглый год.
Подробная информация: https://www.tallinn.ee/ru/teenused/dotaciya-na-balkony-i-navesy
Пособие на последующие действия по результатам аудита балконов и навесов
После проведения аудита можно подать заявку на пособие на пост-аудитную деятельность для устранения недостатков, выявленных в ходе аудита, то есть для проведения необходимых работ.
К ним относится поддержка необходимых строительных работ, указанных в отчете о результатах аудита.
Сколько выделяют: максимальный размер субсидии составляет 20% от стоимости договоров на строительные работы, однако не более 10 000 евро на один многоквартирный дом. О субсидии можно ходатайствовать после выполнения работ и оплаты счетов.
Срок подачи: заявки на субсидию принимают круглый год.
Подробная информация: www.tallinn.ee/ru/teenused/posobie-na-postauditnuyu-deyatelnost
Пособие на велодом
Квартирное товарищество может подать заявку на получение пособия для строительства велодома рядом с многоквартирным домом.
Условия: местом парковки велосипедов может быть как отдельно стоящий велодом, так и существующее помещение, приспособленное для велопарковки.
Сколько выделяют: при помощи пособия можно покрыть до 70% расходов на строительство.
Заявка должна быть подана в течение шести месяцев после завершения работ и оплаты заявителем счетов за выполненные работы.
Подробная информация: www.tallinn.ee/ru/teenused/posobie-na-velodom
Пособие на пожарную безопасность
Таллинн также выделяет квартирным товариществам пособие на проведение необходимых работ, указанных в предписании Спасательного департамента.
Сколько выделяют: до 50% от стоимости работ, необходимых для повышения пожарной безопасности многоквартирного дома, однако не более 5000 евро на многоквартирный и 10 000 евро на башенный дом.
Срок подачи: заявки на субсидию принимают круглый год (ходатайство необходимо подать в течение шести месяцев после завершения работ).
Подробная информация: www.tallinn.ee/ru/teenused/posobie-na-pozharnuyu-bezopasnost
Пособие „Фасады в порядок“
Его выделяют квартирным товариществам для повышения энергоэффективности многоквартирных домов и улучшения их внешнего вида.
Условия: ходатайствовать о пособии можно в случае, если:
ходатайствующий перестроил фасад, крышу и техносистемы многоквартирного дома, в том числе тепловые узлы системы центрального отопления;
ходатайствующий после выполнения работ представил извещение об эксплуатации или получил разрешение на эксплуатацию;
многоквартирный дом построен и введен в эксплуатацию до 2000 года.
Срок подачи: ходатайства принимают в течение всего года, пока в запланированном бюджете имеется достаточно средств для выплаты пособия.
Подробная информация: www.tallinn.ee/ru/teenused/posobie-fasady-v-poryadok
Пособие „Зеленый двор“
Его выделяют квартирным товариществам на работы по озеленению и приведению в порядок дворов.
Сколько выделяют: субсидией можно задним числом на основании расходных документов покрыть до 60% от стоимости работ, перечисленных в Приложении 1 к постановлению о выделении данного пособия, однако не более 600 евро на квартирное товарищество в календарный год.
Срок подачи: ходатайство с фотографиями двора или части двора многоквартирного дома (до и после проведения работ) должно быть подано в течение двух месяцев с момента проведения работ.
Подробная информация: www.tallinn.ee/ru/teenused/proekt-zelenyy-dvor
Пособие на обучение члена правления квартирного товарищества
Таллинн выделяет пособие на курсы, которые нацелены на улучшение осведомленности членов квартирных товариществ о правовых актах, правах и обязанностях, а также на развитие коммуникативных навыков.
Сколько выделяют: субсидией можно покрыть 50% от стоимости обучения, однако не более 150 евро на квартирное товарищество в календарный год.
Условия: ходатайствовать о субсидии можно после прохождения курсов и оплаты выставленных счетов за обучение.
Подробная информация: www.tallinn.ee/ru/teenused/posobie-na-obuchenie-chlena-pravleniya-kvartirnogo-tovarischestva
Важные нюансы
„Во всех случаях поданное заявление на пособие будет рассмотрено в течение 30 дней с момента подачи заявления, – объясняет Максинг. – В случае положительного решения пособие будет перечислено на расчетный счет заявителя в течение 21 дня после принятия решения об одобрении заявки“.
Она добавляет: „Помимо пособий, квартирные товарищества могут также обратиться за бесплатной юридической консультацией в инфозале Таллиннской городской управы (пл. Вабадузе, 7) в понедельник, вторник или четверг, предварительно пройдя регистрацию по телефону 687 1223. Или в районной управе Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) по вторникам и пятницам, пройдя регистрацию по телефону 5625 7713. Также есть возможность принимать участие в семинарах, предназначенных для членов квартирных товариществ. Семинары для квартирных собственников и квартирных товариществ в Таллинне доступны для последующего просмотра на сайте: www.tallinn.ee/ru/korteriuhistu
Например, в период с апреля по декабрь 2024 года выбранные Таллинским городом тренеры Фонда „Teeme Ära“ проводят бесплатные обучающие встречи по сортировке отходов для жителей многоквартирных домов и кооперативов на эстонском и русском языках. Подробнее: www.tallinn.ee/ru/keskkond/kykoolitus
Пособия от государства
Помимо пособия на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа (ходатайства принимают с 24 января, общая мера поддержки – 9,4 млн евро), кредита на реновацию многоквартирного дома (сумма поддержки – от 15 000 до 3 млн евро на одно КТ) и поручительства по данному кредиту, с 23 апреля совместное агентство EAS и KredEx открыло тур приема ходатайств на реконструкцию малых жилых зданий.
Объем поддержки – около 28 миллионов евро. Пособие позволяет покрыть до 50% общей стоимости работ по реконструкции, максимальная сумма пособия составляет 50 000 евро.
Ходатайство о пособии можно подавать на полную или частичную реконструкцию частного дома, дома с двумя квартирами или рядного дома. Ставка пособия при частичной реконструкции составляет 20% от поддерживаемых расходов, а максимальная сумма пособия составляет 20 000 евро на одно малое жилое здание.
При полной реконструкции ставка и максимальная сумма пособия зависят от местонахождения жилого дома.
В большинстве регионов Эстонии пособие может составлять до 50 000 евро и до 50%, вблизи Таллинна и Тарту пособие составляет до 40 000 евро и до 40% поддерживаемых расходов. Наименьшая ставка пособия в Таллинне и Тарту – до 30 000 евро и 30% поддерживаемых расходов.
Поскольку целью пособия является повышение энергоэффективности, важнейшим условием получения пособия является повышение показателя энергоэффективности жилого здания. При полной реконструкции дом должен достичь показателя энергоэффективности класса С. В случае частичной реконструкции требуется повышение хотя бы на один класс.
Если в результате единичного улучшения показатель энергоэффективности малого жилого здания не повышается или если до подачи ходатайства на пособие здание уже имеет максимально возможный показатель энергоэффективности класса А, то получить пособие невозможно.
В случае, если пособие будет использовано для приобретения внешнего аккумулятора или установки инфраструктуры для зарядки электромобилей, получатель пособия также должен выполнить дополнительные работы, которые помогут улучшить показатель энергоэффективности жилого здания.
Менее строгие требования применяются к реконструкции зданий, представляющих культурную ценность. В случае их полной реконструкции достигать показателя энергоэффективности класса С необязательно, а достаточно продвижения на один класс вверх, например с класса F на класс E. Также можно не проводить работы, существенно меняющие внешний вид здания, если они противоречат требованиям охраны памятников старины: например, оставить при реконструкции фасад менее утепленным или не менять окна.
Ходатайствовать стало проще еще и потому, что при покупке солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов больше не нужно подавать ценовые предложения. В этих случаях выплачивается фиксированная сумма пособия вне зависимости от того, насколько дорогим или дешевым окажется проект.
О пособии можно ходатайствовать при покупке солнечных панелей и инверторов мощностью до 15 киловатт. При покупке солнечных панелей и инвертора цена единицы составляет 1140 евро за киловатт, при покупке аккумуляторного блока – 642 евро за киловатт, а пособие составляет 30% от цены единицы.
Цена за единицу распространяется только на покупку солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов; на все остальное приобретаемое оборудование и материалы, а также заказанные услуги требуются ценовые предложения.
Ходатайство о пособии на реконструкцию малых жилых зданий можно подавать с 23 апреля в электронной среде e-toetus, которая находится в ведении Государственного центра вспомогательных услуг. До подачи ходатайства нельзя начинать какие-либо работы или вносить предоплату, за исключением составления энергетической маркировки или строительного проекта.
На реализацию поддерживаемых мероприятий отводится 12 месяцев с момента принятия решения о выделении пособия. В обоснованном случае возможно однократное продление срока реализации мероприятий до шести месяцев. Срок завершения работ – 31 декабря 2025 года.
Пособие выделяется из средств Фонда восстановления и устойчивости Европейского союза (RRF).
С условиями тура можно ознакомиться здесь www.kredex.ee/ru/majaduueks
О каких пособиях можно ходатайствовать весной 2025 года?
Пособие „Дворы в порядок“
Это субсидия на благоустройство и озеленение двора, а также на строительство детской площадки или сооружения общего пользования во дворе.
Условия: квартирное товарищество может ходатайствовать о получении субсидии на благоустройство территории двора. Субсидией можно покрыть 15–70% от стоимости проекта, но не более 16 000 евро в год и 40 000 евро на один двор.
Срок подачи: для получения субсидии необходимо подать ходатайство вместе с необходимыми документами не позднее 1 марта. Заявка на субсидию подается до начала работ.
Подробная информация: www.tallinn.ee/ru/teenused/posobie-dvory-v-poryadok
Пособие „зеленый поворот“
Квартирное товарищество может подать заявку на пособие для проведения работ по „зеленой“ реконструкции.
Условия: пособие „Зеленого перехода“ не является самостоятельным пособием и осуществляется в рамках дотации аудиторской проверки, а также пособий „Фасады в порядок“ и „Дворы в порядок“.
Срок подачи: ходатайства о получении пособия „Зеленый переход“ в рамках пособия „Фасады в порядок“ и дотации аудиторской проверки принимают круглый год до полного распределения выделенных средств. Ходатайства о получении пособия „Зеленый переход“ в рамках пособия „Дворы в порядок“ следует подать до 1 марта.
Подробная информация: www.tallinn.ee/ru/rohepoordetoetus
Бесплатные лекции по сортировке отходов
В течение 2024 года Таллинн проведет лекции по сортировке отходов для жителей многоквартирных домов.
Отдел циклической экономики Центра стратегического управления Таллинна организует курсы для квартирных товариществ и жителей квартирных домов на тему раздельного сбора отходов. Цель лекций – повысить осведомленность горожан о необходимости сокращать возникновение отходов. Планируется провести 75 бесплатных лекций в период с апреля по декабрь.
С помощью таких лекций город Таллинн хочет информировать людей о возможностях сбора упаковочных отходов на месте образования отходов, а также побудить квартирные товарищества заключать договоры с организациями по переработке отходов на сбор упаковочных отходов. Жителям квартирных домов представят обзор действующих в столице правил по раздельному сбору отходов, объяснят важность раздельного сбора упаковки и дадут практические примеры по раздельному сбору каждого из видов отходов. Лекции будет проводить команда организации SA Teeme Ära („Сделаем!“).
Лекции на эстонском и русском языках пройдут во всех районах Таллинна. Продолжительность одной лекции – 75 минут.
Регистрация на лекции открыта на протяжении всего года, новые даты и места проведения периодически будут добавляться.
Лекция состоится в том случае, если на нее зарегистрируется не меньше 15 человек. Регистрация заканчивается за 24 часа до начала лекции.
Получить информацию о времени и местах проведения, а также зарегистрироваться можно на сайте: www.tallinn.ee/ru/keskkond/kykoolitus