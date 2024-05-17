Пособия от Таллинна: на какие субсидии имеют право квартирные товарищества?

После проведения аудита можно подать заявку на пособие на пост-аудитную деятельность для устранения недостатков, выявленных в ходе аудита, то есть для проведения необходимых работ.

для балконов и навесов – не более 1000 евро;

Сколько выделяют: максимальный размер субсидии на аудит составляет 70% от стоимости аудита жилого дома, но:

Акт энергоаудита должен содержать оценку состояния многоквартирного дома, количество и стоимость потребляемого тепла, анализ потребления, а также сделанные на основе этого выводы об экономической целесообразности установки оборудования для производства, преобразования и сохранения возобновляемой энергии.

Акт аудита несущей способности крыши и/или балконов включает оценку несущей способности конструкций и возможностей установки на них оборудования для производства возобновляемой энергии.

Акт аудита балконов и навесов должен содержать оценку строительно-технического состояния всех балконов и навесов многоквартирного дома и рекомендации по их содержанию и/или ремонту.

Квартирные товарищества могут обратиться за аудиторской поддержкой для оценки состояния домов в трех категориях:

Что же касается балконов, то Максинг отмечает: „Для определения аварийного состояния балконов Таллинн оказывает поддержку квартирным товариществам в виде пособия на проведение аудита. Также будет оказана помощь в проведении строительных работ, необходимых для устранения недостатков, выявленных в ходе аудита“.

Руководитель жилищного отдела Таллиннского департамента городского имущества Трийн Максинг говорит: „На данный момент Таллинн предлагает девять видов пособий для поддержки квартирных товариществ. Данные меры поддержки позволяют улучшить практически все аспекты жилого здания и его окружения“.

многоквартирный дом построен и введен в эксплуатацию до 2000 года.

ходатайствующий после выполнения работ представил извещение об эксплуатации или получил разрешение на эксплуатацию;

Условия: ходатайствовать о пособии можно в случае, если:

Его выделяют квартирным товариществам для повышения энергоэффективности многоквартирных домов и улучшения их внешнего вида.

Срок подачи: заявки на субсидию принимают круглый год (ходатайство необходимо подать в течение шести месяцев после завершения работ).

Сколько выделяют: до 50% от стоимости работ, необходимых для повышения пожарной безопасности многоквартирного дома, однако не более 5000 евро на многоквартирный и 10 000 евро на башенный дом.

Заявка должна быть подана в течение шести месяцев после завершения работ и оплаты заявителем счетов за выполненные работы.

Сколько выделяют: при помощи пособия можно покрыть до 70% расходов на строительство.

Условия: местом парковки велосипедов может быть как отдельно стоящий велодом, так и существующее помещение, приспособленное для велопарковки.

Квартирное товарищество может подать заявку на получение пособия для строительства велодома рядом с многоквартирным домом.

Сколько выделяют: максимальный размер субсидии составляет 20% от стоимости договоров на строительные работы, однако не более 10 000 евро на один многоквартирный дом. О субсидии можно ходатайствовать после выполнения работ и оплаты счетов.

Срок подачи: ходатайства принимают в течение всего года, пока в запланированном бюджете имеется достаточно средств для выплаты пособия.

Подробная информация : www.tallinn.ee/ru/teenused/posobie-fasady-v-poryadok

Пособие „Зеленый двор“

Его выделяют квартирным товариществам на работы по озеленению и приведению в порядок дворов.

Сколько выделяют: субсидией можно задним числом на основании расходных документов покрыть до 60% от стоимости работ, перечисленных в Приложении 1 к постановлению о выделении данного пособия, однако не более 600 евро на квартирное товарищество в календарный год.

Срок подачи: ходатайство с фотографиями двора или части двора многоквартирного дома (до и после проведения работ) должно быть подано в течение двух месяцев с момента проведения работ.

Пособие на обучение члена правления квартирного товарищества

Таллинн выделяет пособие на курсы, которые нацелены на улучшение осведомленности членов квартирных товариществ о правовых актах, правах и обязанностях, а также на развитие коммуникативных навыков.

Сколько выделяют: субсидией можно покрыть 50% от стоимости обучения, однако не более 150 евро на квартирное товарищество в календарный год.

Условия: ходатайствовать о субсидии можно после прохождения курсов и оплаты выставленных счетов за обучение.

Важные нюансы

„Во всех случаях поданное заявление на пособие будет рассмотрено в течение 30 дней с момента подачи заявления, – объясняет Максинг. – В случае положительного решения пособие будет перечислено на расчетный счет заявителя в течение 21 дня после принятия решения об одобрении заявки“.