Рынок аренды встал с ног на голову: арендатор – теперь король

На рынке аренды существует избыток предложений, что привело к снижению цен, и арендодателям трудно находить арендаторов. Эксперты объясняют, чего ожидать от рынка аренды в ближайшем будущем, как быстрее найти арендатора для пустующей квартиры и как эффективно использовать летний период.

Рынок аренды вялый

По словам Тарво Теслона, последний стабильный период на рынке аренды был в 2019 году. „Если сравнивать с предыдущими годами, то за последние 4-5 лет произошло много событий, которые перевернули рынок с ног на голову. По сравнению с прошлым годом количество предложений об аренде квартир удвоилось. В прошлом году был застой на рынке недвижимости, вызванный резким ростом процентных ставок, цен на энергию и прочими факторами. Рынок недвижимости замер на пару месяцев, а затем весной снова начал оттаивать“, – описал Теслон текущее состояние рынка аренды, пояснив, что рынок аренды движется в ногу с экономикой и из-за экономического застоя оказался вялым.