Банк советует: как построить дом в условиях дорогих кредитов

Из-за повышения Euribor кредитные деньги стали значительно дороже, чем несколько лет назад, и поэтому важен каждый лишний евро, потраченный на строительство дома. Опыт Coop Pank показывает, что фактическая стоимость строительства имеет тенденцию превышать первоначальный бюджет, и именно поэтому важно как можно точнее спрогнозировать бюджет, а затем принять во внимание создание резервного денежного буфера.

В процессе строительства фактические затраты часто превышают прогнозы, поскольку при составлении бюджета принимают во внимание самые дешевые материалы, но в ходе работы люди знакомятся с различиями материалов в разных ценовых диапазонах, и часто выбирают более качественные и дорогие варианты.

В последнее время, к сожалению, все чаще случается, что выбранный застройщик попадает в затруднительное положение из-за изменившейся экономической ситуации и вынужден прекратить работы еще до завершения строительства. Такой риск можно снизить путем тщательной проверки информации при выборе партнера по строительству. Нелишним было бы узнать какой у него опыт и зарегистрирована ли компания в реестре экономической деятельности. Также стоит попросить у строителя рекомендации предыдущих заказчиков.

Планируйте бюджет с запасом

Наш опыт работы с клиентами показывает, что в среднем строительство дома обходится примерно на 10% дороже изначально запланированного. Поэтому в интересах заказчика добавить в бюджет 10% резерв, чтобы дом был готов к запланированному сроку и кредит не оказался обеспечен недостроенным домом, срок сдачи которого неизвестен.

Большинство семей строят дом один раз в жизни, но банк анализирует по нескольку проектов строительства в неделю. При финансировании этих проектов мы извлекли множество уроков, поэтому документация, требуемая банками при оформлении кредита на строительство, гораздо более объемна, чем при покупке готового дома.