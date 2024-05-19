ВИДЕО | Какое жилье покупают в Таллинне состоятельные люди?

„Для успешных людей очень важно оптимизировать все свое время на то, чтобы делать больше и быть еще успешнее, и здесь все эти возможности есть. Вам ничего не мешает. Из машины в гараж, из гаража наверх в квартиру“, – рассказал в передаче „Горизонт“ на канале ETV+ маклер элитной недвижимости Билл Валдре.