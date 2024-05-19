Недвижимость
19.05.2024, 21:19

ВИДЕО | Какое жилье покупают в Таллинне состоятельные люди?

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Ilija Erceg | Shutterstock

Если получать среднюю зарплату, то на роскошный пентхаус придется копить лет 70, отказывая себе абсолютно во всем, передает программа „Горизонт“ на ETV+.

„Для успешных людей очень важно оптимизировать все свое время на то, чтобы делать больше и быть еще успешнее, и здесь все эти возможности есть. Вам ничего не мешает. Из машины в гараж, из гаража наверх в квартиру“, – рассказал в передаче „Горизонт“ на канале ETV+ маклер элитной недвижимости Билл Валдре.

В пентхаусе легко заблудиться, но чтобы квартира так дорого стоила, одной только большой площади недостаточно. Очень часто элитные квартиры бывают двухуровневыми, на последнем этаже и с высокими потолками. Важен и дизайнерский ремонт – желательно за очень большие деньги.

„Например, здесь в отделку вложено больше 100 000 евро, – сообщил маклер, показывая одну из элитных квартир. – В обычных квартирах отделка стоит максимум 30 000 евро“.

Квартиры для миллионеров найдутся даже в спальном районе Ласнамяэ. Стоимость – также чуть более миллиона евро.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

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