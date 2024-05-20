Молдавские специалисты учатся у эстонских коллег реновировать старые здания

По словам руководителя Enerhack Игоря Крупенского, проект для инженеров и энергетиков Молдовы запущен с целью развития профессиональных навыков молдавских чиновников, инженеров и студентов. „Этот визит стал ключевым моментом в развитии международного сотрудничества между Молдовой и Эстонией в области энергетики и устойчивого развития. Наша цель — не только обмен знаниями, но и создание долгосрочных партнерских отношений, которые будут способствовать реализации климатических целей и улучшению жизни наших граждан“, — добавил Игорь Крупенский.

Участниками проекта были специалисты из Молдовы, а также эксперты и профессора из Таллиннского Технического Университета TalTech. Специалисты из Молдовы также встретились с представителями Kredex и Союза Квартирных Товариществ Эстонии для обсуждения реализации реновации зданий и финансирования этого процесса, а также посетили реновированные здания. Визит завершился приемом в посольстве Молдовы, где были подведены итоги визита и намечены дальнейшие шаги для будущего сотрудничества Эстонии и Молдовы в области энергетики.

Проект „Курсы для инженеров и энергетиков Молдовы“ является важным шагом в укреплении сотрудничества между Молдовой и Эстонией и стремится к общей цели достижения климатической нейтральности и устойчивого развития. Проект финансируется Эстонским центром сотрудничества и развития ESTDEV и продлится до августа 2024 года.

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