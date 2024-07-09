09.07.2024, 10:05
Нельзя возлагать на старый дом новые надежды. Как покупка недвижимости привела к судебной тяжбе
ФОТО: Tehisaru Dall-E
Урсула и Март из числа молодых людей, которые решились на переезд за город в первую весну пандемии коронавируса. Приобретая дом своей мечты в сельской местности, они и не предполагали, что осенью им придется возвращаться в город.
Когда COVID-19 только начинался, супруги Урсула и Март — им обоим немного за тридцать — жили в небольшой квартире в таллиннском районе Уус-Мааильм.
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