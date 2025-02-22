Что следует учитывать при страховании многоквартирного дома, чтобы страховая компания возместила возникший ущерб?

В условиях страхования приводятся требования безопасности, которые также являются договорными обязательствами. Кроме того, в условиях страхования указываются исключения, то есть ситуации, при которых страховщик не обязан выплачивать возмещение независимо от того, виновен ли страхователь в возникновении ущерба или нет.

„Если требования безопасности не соблюдены, страховщик, в зависимости от степени нарушения, может отказаться возмещать ущерб как частично, так и полностью, и если данный случай является исключением, страховая компания не будет выплачивать возмещение“, – рассказала Кюлли Кальдамяэ, менеджер по продуктам по имуществу и техническим рискам предприятий PZU Kindlustus.

Если здание было реновировано, страховая компания предполагает, что ремонтные работы были выполнены в соответствии с действующим законодательством, и что были соблюдены все требования безопасности. „Если наступил страховой случай, и причина возникновения ущерба находится в причинно-следственной связи с несоблюдением законодательства, страховщик может уменьшить размер возмещения или в определенных случаях отказать в возмещении, если соответствующее исключение было указано в договоре страхования“, – отметила Кальдамяэ.

Если клиент видит, что тот или иной ущерб в условиях страховой компании исключен, однако для страхователя важно, чтобы такой ущерб не являлся исключением, он может провести со страховой компанией переговоры и выяснить, можно ли все-таки каким-либо образом получить покрытие от такого ущерба.

„Например, сейчас достаточно многие страховые компании в случае квартирных товариществ в типовых условиях исключают ущерб, причиненный испытаниями под давлением. Если страхователь все же хочет, чтобы такой ущерб подлежал возмещению, он может попробовать договориться со страховой компанией и выяснить, можно ли получить страховое покрытие такого риска за дополнительную плату“, – добавила Кальдамяэ.