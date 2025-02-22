Что следует учитывать при страховании многоквартирного дома, чтобы страховая компания возместила возникший ущерб?(1)
При страховании многоквартирного дома квартирное товарищество, заключающее договор страхования, несет ответственность за то, чтобы застрахованное здание соответствовало предъявляемым требованиям – это позволяет снизить риск того, что в случае возникновения ущерба страховая компания уменьшит размер возмещения или и вовсе откажется его выплачивать.
В условиях страхования приводятся требования безопасности, которые также являются договорными обязательствами. Кроме того, в условиях страхования указываются исключения, то есть ситуации, при которых страховщик не обязан выплачивать возмещение независимо от того, виновен ли страхователь в возникновении ущерба или нет.
„Если требования безопасности не соблюдены, страховщик, в зависимости от степени нарушения, может отказаться возмещать ущерб как частично, так и полностью, и если данный случай является исключением, страховая компания не будет выплачивать возмещение“, – рассказала Кюлли Кальдамяэ, менеджер по продуктам по имуществу и техническим рискам предприятий PZU Kindlustus.
Если здание было реновировано, страховая компания предполагает, что ремонтные работы были выполнены в соответствии с действующим законодательством, и что были соблюдены все требования безопасности. „Если наступил страховой случай, и причина возникновения ущерба находится в причинно-следственной связи с несоблюдением законодательства, страховщик может уменьшить размер возмещения или в определенных случаях отказать в возмещении, если соответствующее исключение было указано в договоре страхования“, – отметила Кальдамяэ.
Если клиент видит, что тот или иной ущерб в условиях страховой компании исключен, однако для страхователя важно, чтобы такой ущерб не являлся исключением, он может провести со страховой компанией переговоры и выяснить, можно ли все-таки каким-либо образом получить покрытие от такого ущерба.
„Например, сейчас достаточно многие страховые компании в случае квартирных товариществ в типовых условиях исключают ущерб, причиненный испытаниями под давлением. Если страхователь все же хочет, чтобы такой ущерб подлежал возмещению, он может попробовать договориться со страховой компанией и выяснить, можно ли получить страховое покрытие такого риска за дополнительную плату“, – добавила Кальдамяэ.
У некоторых клиентов может возникнуть вопрос, можно ли застраховать здание, если для здания или какой-либо его части не было выдано разрешение на эксплуатацию. „Тот факт, что у здания нет разрешения на эксплуатацию, не обязательно означает, что здание было построено или перестроено ненадлежащим образом, однако вероятность того, что не все его элементы соответствуют требованиям, в случае такого здания выше“, – отметила Кальдамяэ.
„Естественно, мы рекомендуем всем владельцам зданий позаботиться о разрешении на эксплуатацию, так как оно дает большую уверенность в том, что здание безопасно для эксплуатации, соответствует проекту, в нем обеспечена пожарная безопасность и соблюдены все остальные требования, – сказала Кальдамяэ. – При наличии причинно-следственной связи между отсутствием разрешения на эксплуатацию и возникновением ущерба страховая компания может уменьшить сумму возмещения или и вовсе отказаться возместить ущерб“, – добавила она.
Тем не менее, по словам Кальдамяэ, уменьшение суммы возмещения или отказ в возмещении ущерба применяется только в исключительных случаях, и обычно ущерб клиенту возмещается. „Кроме того, время от времени встречаются случаи, когда квартирному товариществу представляется требование о возмещении ущерба по страхованию ответственности, хотя на самом деле для него отсутствуют какие-либо основания, поскольку в ходе рассмотрения ущерба выясняется, что квартирное товарищество не виновато в возникновении ущерба. В таких случаях мы предлагаем квартирному товариществу возмещение расходов на правовую помощь, связанных с защитой от необоснованного требования о возмещении ущерба“, – сказала Кальдамяэ.