Недвижимость
22.02.2025, 11:03

Что следует учитывать при страховании многоквартирного дома, чтобы страховая компания возместила возникший ущерб?

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

При страховании многоквартирного дома квартирное товарищество, заключающее договор страхования, несет ответственность за то, чтобы застрахованное здание соответствовало предъявляемым требованиям – это позволяет снизить риск того, что в случае возникновения ущерба страховая компания уменьшит размер возмещения или и вовсе откажется его выплачивать.

В условиях страхования приводятся требования безопасности, которые также являются договорными обязательствами. Кроме того, в условиях страхования указываются исключения, то есть ситуации, при которых страховщик не обязан выплачивать возмещение независимо от того, виновен ли страхователь в возникновении ущерба или нет.

„Если требования безопасности не соблюдены, страховщик, в зависимости от степени нарушения, может отказаться возмещать ущерб как частично, так и полностью, и если данный случай является исключением, страховая компания не будет выплачивать возмещение“, – рассказала Кюлли Кальдамяэ, менеджер по продуктам по имуществу и техническим рискам предприятий PZU Kindlustus.

Если здание было реновировано, страховая компания предполагает, что ремонтные работы были выполнены в соответствии с действующим законодательством, и что были соблюдены все требования безопасности. „Если наступил страховой случай, и причина возникновения ущерба находится в причинно-следственной связи с несоблюдением законодательства, страховщик может уменьшить размер возмещения или в определенных случаях отказать в возмещении, если соответствующее исключение было указано в договоре страхования“, – отметила Кальдамяэ.

Если клиент видит, что тот или иной ущерб в условиях страховой компании исключен, однако для страхователя важно, чтобы такой ущерб не являлся исключением, он может провести со страховой компанией переговоры и выяснить, можно ли все-таки каким-либо образом получить покрытие от такого ущерба.

„Например, сейчас достаточно многие страховые компании в случае квартирных товариществ в типовых условиях исключают ущерб, причиненный испытаниями под давлением. Если страхователь все же хочет, чтобы такой ущерб подлежал возмещению, он может попробовать договориться со страховой компанией и выяснить, можно ли получить страховое покрытие такого риска за дополнительную плату“, – добавила Кальдамяэ.

У некоторых клиентов может возникнуть вопрос, можно ли застраховать здание, если для здания или какой-либо его части не было выдано разрешение на эксплуатацию. „Тот факт, что у здания нет разрешения на эксплуатацию, не обязательно означает, что здание было построено или перестроено ненадлежащим образом, однако вероятность того, что не все его элементы соответствуют требованиям, в случае такого здания выше“, – отметила Кальдамяэ.

„Естественно, мы рекомендуем всем владельцам зданий позаботиться о разрешении на эксплуатацию, так как оно дает большую уверенность в том, что здание безопасно для эксплуатации, соответствует проекту, в нем обеспечена пожарная безопасность и соблюдены все остальные требования, – сказала Кальдамяэ. – При наличии причинно-следственной связи между отсутствием разрешения на эксплуатацию и возникновением ущерба страховая компания может уменьшить сумму возмещения или и вовсе отказаться возместить ущерб“, – добавила она.

Тем не менее, по словам Кальдамяэ, уменьшение суммы возмещения или отказ в возмещении ущерба применяется только в исключительных случаях, и обычно ущерб клиенту возмещается. „Кроме того, время от времени встречаются случаи, когда квартирному товариществу представляется требование о возмещении ущерба по страхованию ответственности, хотя на самом деле для него отсутствуют какие-либо основания, поскольку в ходе рассмотрения ущерба выясняется, что квартирное товарищество не виновато в возникновении ущерба. В таких случаях мы предлагаем квартирному товариществу возмещение расходов на правовую помощь, связанных с защитой от необоснованного требования о возмещении ущерба“, – сказала Кальдамяэ.

Наиболее распространенные требования безопасности, соблюдение которых должно обеспечиваться квартирным товариществом

  • Страхователь обязан соблюдать требования безопасности, следующие из действующих в Эстонской Республики правовых актов, инструкций по эксплуатации производителей оборудования и договора страхования.

  • Прежде всего, необходимо соблюдать все требования пожарной безопасности, которые регулируются правовыми актами.

  • При проведении огневых работ необходимо соблюдать действующие правовые акты.

  • Отопительная система должна быть спроектирована и установлена, и должна проверяться и обслуживаться в соответствии с техническими нормами и инструкциями производителя, а также с требованиями безопасности таким образом, чтобы отопительная система функционировала в соответствии со своим назначением и было исключено возникновение пожара, взрыва или других несчастных случаев.

  • Электроустановка должна эксплуатироваться в соответствии с назначением, в том числе, должен быть проведен аудит электроустановки в соответствии с предусмотренным законом порядком.

  • Крыши, трубопроводы дождевой и сточной воды, дренажи и отстойники должны регулярно обслуживаться и проверяться. В канализации здания необходимо установить обратный клапан или насос, обеспечивающий недопущение притока воды.

  • Системы водоснабжения, канализации и отопления здания должны регулярно обслуживаться и защищаться от замерзания. В периоды неиспользования и в холодное время года системы водоснабжения, канализации и отопления, расположенные в зданиях или в частях зданий, которые не отапливаются в достаточной степени, должны быть закрыты, опорожнены и держаться пустыми.

  • В зимний период необходимо организовать регулярное удаление снега и льда с конструкций здания, а также принимать меры по борьбе с гололедицей на проезжей части и пешеходных дорожках, расположенных на объекте страхования.

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