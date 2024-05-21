Обзор рынка дач: эстонцы ищут себе летний дом в ценовом классе от 40 000 до 80 000 евро

По словам Марко Сультса, во время пандемии коронавируса возникла тенденция, которая продолжается и по сей день – из-за возможности удаленной работы люди хотят использовать дачу в качестве второго дома круглый год. „К загородному дому, предназначенному для круглогодичного проживания, предъявляются уже более высокие требования – очень часто в таком доме для отопления устанавливается тепловой насос, из крана должна течь горячая вода, а санитарные помещения должны быть реновированы и выглядеть современно, – сказал Сультс, добавив, что, если в здание подведен водопровод или дом отапливается с помощью водяных радиаторов или водяного теплого пола, в нем должно обеспечиваться круглогодичное отопление. – А это, в свою очередь, означает круглогодичные расходы на электричество. Чтобы в холодные зимние месяцы затраты не были слишком высокими, дом необходимо утеплить“.

Большая часть выставленных на продажу дач нуждается в обновлении или капитальном ремонте, однако продаются и совершенно новые летние дома, находящиеся в хорошем состоянии. Больше всего дач продается в уезде Харьюмаа, и за ним следуют Ида-Вирумаа, Рапламаа и Пярнумаа. В Валгамаа предлагается только одна дача, а в Хийумаа на портале Kinnisvara24 на данный момент не предлагается ни одного летнего дома.

На портале Kinnisvara24 на данный момент выставлено на продажу 238 объектов недвижимости, целевым назначением которых является дача. Кроме того, многие дачи были перестроены для круглогодичного проживания, и такие предложения можно найти в категории домов, где на продажу выставлено 2500 строений.

По словам Марко Сультса , ожидания жителей Эстонии при покупке дачи не такие высокие, как в случае дома, предназначенного для круглогодичного проживания. „В качестве дачи подходят и здания с низкой теплостойкостью, в которых не обязательно есть все современные удобства, такие как полы с подогревом, горячая вода, автоматическая система отопления или внутренний туалет. Категория дач очень широка, и перед покупкой необходимо выяснить, что именно собой представляет предлагаемый дом, так как в Эстонии под дача ми понимаются как дачные проекты советских времен, так и старые хуторские постройки, а также ставшие популярными в последние годы небольшие домики, расположенные в красивых местах среди природы“.

Исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ, отметил, что, хотя на портале недвижимости размещены объявления о дачах, расположенных по всей Эстонии, покупатели все-таки отдают предпочтение хорошо известным дачным местам: „Больше всего поисковых запросов приходится на летние дома в Пярну, Хаапсалу, Вызу и Кабернеэме. Недалеко от столицы популярны районы Лауласмаа и Клоогаранна. В Южной Эстонии потенциальные покупатели ищут дачу в Сетумаа, а также в других местах с красивой природой“.

Уйбомяэ добавил, что при строительстве дачи или второго дома важно также и происхождение человека – для эстонцев важны места, в которых находятся семейные корни: „Например, островитян все равно всегда тянет обратно на острова, и такая же картина наблюдается по всей Эстонии“.

По словам Уйбомяэ, у эстонцев существует еще одно конкретное предпочтение: в идеале дача должна располагаться вблизи водоема, будь то море, озеро или река. „Исходя из поисковых запросов на портале, видно наличие интереса к приватным объектам недвижимости, на которых можно построить дом в соответствии с собственными предпочтениями и так, чтобы соседи находились подальше. Однако еще более важным является близость водоема“.

Из какого бюджета в среднем должен исходить покупатель дачи?

Статистика портала Kinnisvara24 показывает, что наиболее востребованы дачи в ценовом классе от 40 000 до 80 000 евро. „В среднем, больше всего денег придется потратить на дачу, расположенную в Харьюмаа и в популярных для летнего времяпровождения местах. Хотя предложения по более дорогим летним домам могут доходить даже до 500 000 евро, портал Kinnisvara24 в настоящее время предлагает около 700 домов или дач, цена которых ниже 80 000 евро, – сказал Уйбомяэ, пояснив, что цена зависит также от местоположения, близости водоема, состояния строений и размера участка. – Очень востребованы и высоко ценятся более роскошные старые отреставрированные хуторские комплексы, расположенные непосредственно на берегу водоема и в приватном месте“.