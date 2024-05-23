Банк: хорошо продаются загородные дома, но также недвижимость класса люкс

„Возрос интерес к строительству и реновации домов – например, люди ищут в привлекательных районах загородные дома, которые можно приспособить для круглогодичного проживания“, – говорит Ребане. „Люди видят, что стоимость их нынешней недвижимости выросла настолько, что вырученные от ее продажи средства можно использовать для покупки участка земли за пределами городской черты и начала строительства. Кредит на дом берется только на последних этапах строительства“.

Поскольку интерес к реновации также возрос, Ребане напоминает, что и для этих целей можно оформить Жилищный кредит, но следует иметь в виду, что во многих случаях требуется дополнительный залог. Он рекомендует проконсультироваться у кредитного менеджера банка для получения более подробных условий, но в некоторых случаях в качестве залога может выступать и реновируемый дом.

Ребане отметил, что в более широкой перспективе ситуация на рынке недвижимости стала более стабильной, и это, похоже, продолжится. Однако ежегодная весенняя активность в этом году, скорее всего, останется сдержанной.

Он отметил, что на принятие решений всё ещё влияет высокий Euribor, который частично приостановил принятие решений о покупке. По словам Ребане, в наиболее неблагоприятном положении находятся застройщики, которые не могут начать новые проекты из-за низкого интереса. „Обычно к реализации проекта приступают, когда забронирована примерно треть запланированных объектов. В настоящее время видно, что девелоперам приходится тяжело, поскольку интерес к новостройкам ослабевает из-за высоких цен“, – говорит он.

В то же время, однако, нет никаких признаков падения интереса к эксклюзивной недвижимости. Танель Ребане пояснил, что профиль покупателей элитной недвижимости несколько иной, и что Euribor оказывает гораздо меньшее влияние на их кредитные возможности и финансовое положение. Именно поэтому мы наблюдаем стремительное развитие эксклюзивной недвижимости в Таллинне.