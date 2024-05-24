24.05.2024, 09:25
Кохтла-Ярве выставит на аукцион 29 квартир по цене от 50 до 10 000 евро(1)
ФОТО: | Shutterstock
В зале заседаний Кохтла-Ярвеского горсобрания 12 июня состоится аукцион, на котором будут выставлены 29 квартир по стартовой цене от 50 до 10 000 евро, пишет rus.err.ee.
На продажу выставлено семь квартир в Ярвеской части города, двенадцать квартир в Ахтмеской части, четыре в Сомпа, пять в Ору и одна в Силламяэ, сообщает „Северное побережье“. Многие из выставленных на продажу квартир требуют уборки и ремонта.
Самые дешевые квартиры, стартовая цена которых составляет от 50 до 560 евро, уже выставлялись на аукцион несколько раз. Самая дорогая квартира – пятикомнатная квартира на улице Оутокумпу в Ярвеской городской части – будет выставлена по стартовой цене 10 000 евро.
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