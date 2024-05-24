Кохтла-Ярве выставит на аукцион 29 квартир по цене от 50 до 10 000 евро

На продажу выставлено семь квартир в Ярвеской части города, двенадцать квартир в Ахтмеской части, четыре в Сомпа, пять в Ору и одна в Силламяэ, сообщает „Северное побережье“. Многие из выставленных на продажу квартир требуют уборки и ремонта.