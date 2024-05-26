Маклер: Украинские беженцы хотят квартиры подешевле, но часто — ближе к центру
Елена Троян, маклер агентства недвижимости Kinnisvara рассказывает, что сейчас украинские беженцы участвуют в аренде жилья не так активно. „Если в 2022 году жилья в аренду требовалось очень много, то теперь — намного меньше. В основном люди уже определились с жильем, живут на определенном месте и не хотят что-то менять“, — рассказывает маклер и отмечает, что у многих есть страх не найти лучшее жилье или что новое будет значительно дороже.
„Люди переживают, что не найдут себе достойное жилье“
В качестве примера приводит историю. „Рядом со мной живут беженцы с Украины, это в Кадриорге. Зимой в нашем доме затопило весь первый этаж. Было настоящее наводнение, у меня вздулись полы и т. д. Я была вынуждена съехать на время ремонта, а мои соседи остались и не стали искать что-то другое. Несмотря на то, что у них очень маленький ребенок. Люди переживают, что не найдут себе достойное жилье“, — вспоминает Елена.
Сейчас в агентства недвижимости обращаются за арендой в том случае, если нужно сменить место жительства, так как нашли другую работу далеко от дома. Такие обращения представители агентства Kinnisvara получают буквально два-три раза в неделю. Обычно хотят квартиры подешевле, но часто — ближе к центру.
Елена рассказывает, что к маклерам украинские беженцы обращаются чаще, чем ищут самостоятельно. „В последнее время сдать квартиру стало сложнее — уходит больше времени на процесс поиска клиента. В итоге все равно сдается, но по адекватной цене“, — рассказывает специалист.
Люди переживают, что не найдут себе достойное жилье
Что же до покупки, то вынужденные переселенцы не спешат покупать недвижимость в Эстонии. Это подтверждают и маклеры агентства Kinnisvara. Отмечают: к ним обращались всего несколько клиентов из Украины. „У них, как нам кажется, два направления, которые рассматривают. Это или очень хорошее жилье с капитальным ремонтом и, естественно, дорогое. Или все же хотят очень дешево, совсем без ремонта, — рассказывает маклер Елена Троян. — К нам приехало много специалистов, в первую очередь в сфере IT, где очень хорошие зарплаты. Через определенное время им дают кредиты в банках. Эти клиенты покупают в новых или почти новых домах. Другая категория клиентов покупают за наличные, поэтому хотят что-то подешевле. Но в последнее время их становится меньше“.