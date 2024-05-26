Маклер: Украинские беженцы хотят квартиры подешевле, но часто — ближе к центру

„Люди переживают, что не найдут себе достойное жилье“

В качестве примера приводит историю. „Рядом со мной живут беженцы с Украины, это в Кадриорге. Зимой в нашем доме затопило весь первый этаж. Было настоящее наводнение, у меня вздулись полы и т. д. Я была вынуждена съехать на время ремонта, а мои соседи остались и не стали искать что-то другое. Несмотря на то, что у них очень маленький ребенок. Люди переживают, что не найдут себе достойное жилье“, — вспоминает Елена.

Сейчас в агентства недвижимости обращаются за арендой в том случае, если нужно сменить место жительства, так как нашли другую работу далеко от дома. Такие обращения представители агентства Kinnisvara получают буквально два-три раза в неделю. Обычно хотят квартиры подешевле, но часто — ближе к центру.

Елена рассказывает, что к маклерам украинские беженцы обращаются чаще, чем ищут самостоятельно. „В последнее время сдать квартиру стало сложнее — уходит больше времени на процесс поиска клиента. В итоге все равно сдается, но по адекватной цене“, — рассказывает специалист.

Люди переживают, что не найдут себе достойное жилье