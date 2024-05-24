Недвижимость
24.05.2024, 20:28

ФОТО | Две кухни и высоченные потолки. В Хельсинки продается квартира, в которой жила Туве Янссон

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Aguus108 | Shutterstock

В Хельсинки выставили на продажу квартиру, в которой провела детство известная писательница Туве Янссон, чьи книги о муми-троллях популярны во всем мире и переведены на множество языков.

Информация о продаже недвижимости появилась в местной прессе и социальных сетях.

Сообщается, что квартира расположена в районе Катаянокка в доме, построенном архитектором Густавом Эстландером в 1906 году.

Квартира состоит из двух кухонь, столовой, гостиной, двух спален и ванной комнаты. Высота потолков - четыре метра, общая площадь квартиры 164 м2. В этом же доме жили известные финские художники Хуго Симберг, Вильям Лённберг, Бруно Туукканен и Альвар Кавен.

Стоит квартира 998 000 евро.

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