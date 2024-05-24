24.05.2024, 20:28
ФОТО | Две кухни и высоченные потолки. В Хельсинки продается квартира, в которой жила Туве Янссон
ФОТО: | Shutterstock
В Хельсинки выставили на продажу квартиру, в которой провела детство известная писательница Туве Янссон, чьи книги о муми-троллях популярны во всем мире и переведены на множество языков.
Информация о продаже недвижимости появилась в местной прессе и социальных сетях.
Сообщается, что квартира расположена в районе Катаянокка в доме, построенном архитектором Густавом Эстландером в 1906 году.
Квартира состоит из двух кухонь, столовой, гостиной, двух спален и ванной комнаты. Высота потолков - четыре метра, общая площадь квартиры 164 м2. В этом же доме жили известные финские художники Хуго Симберг, Вильям Лённберг, Бруно Туукканен и Альвар Кавен.
Стоит квартира 998 000 евро.