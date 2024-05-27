ОБЪЯСНЯЕТ ЮРИСТ | Пять ситуаций, когда срочный договор аренды не гарантирует защиты

Ситуация 2: Хозяин квартиры сам хочет вселиться в нее или вынужден ее продать

Бывает и так, что арендованное помещение вдруг становится необходимо самому арендодателю. „Если собственнику вдруг самому необходимо переехать в арендованное помещение, то придется договариваться с арендатором или ждать окончания действия договора аренды“, — поясняет Сихт. „Многие арендодатели ошибочно полагают, что продажа квартиры – это основание на отказ от договора аренды, хотя на самом деле это не так. Квартиру можно продать и при наличии действующего договора аренды. В таком случае, договор переходит к новому владельцу, который уже сам решает, продолжать арендные правоотношения или разорвать/изменить договор аренды в соответствии с положениями закона“. Сихт добавляет, что в целях собственной безопасности стороны часто включают в срочный договор аренды специальное условие о том, что договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, например, с уведомлением за один месяц. „На самом деле такой договор противоречит обязательственно-правовому закону и не защищает арендодателя.Особые условия, не соответствующие закону, в случае (судебных) споров не действительны и дают арендатору больше прав чем арендодателю. То есть если в договоре прописано такое условие, только арендатор сможет воспользоваться им — расторгнуть договор с уведомлением за один месяц“, — поясняет юрист.

Ситуация 3: Арендодатель попадает на неплательщика

Ошибочно полагается, что срочный договор позволяет легче избавиться от неплательщика, поскольку даты действия договора строго ограничены. В действительности срочный договор никоим образом не снижает риск натолкнуться на арендатора, который не платит и не съезжает из квартиры.“Арендодателям следует подумать об этой ситуации в другом ключе – если квартиросъемщик не платит по счетам и игнорирует все договоренности, почему вдруг по истечении срока аренды он погасит долги и вернет квартиру собственнику? Если арендатор намерен как можно дольше бесплатно прожить на арендованном объекте, но он не откажется от этого намерения и по истечении срока договора.В случае с проблемным арендатором нет значения, заключен ли срочный или бессрочный договор. В обоих случаях процесс выселения арендатора одинаков, т.е. собственнику необходимо сначала обратиться в комиссию по аренде или суд. Судебный исполнитель приступит к рассмотрению вопроса о выселении по вступлению решения суда в силу. В более сложных случаях или если нет необходимых документов могут пройти годы, прежде чем владелец снова получит право собственности на жилье“, — объясняет Сихт.Сихт добавляет, что Rendin удается разрешить такие ситуации во внесудебном порядке или быстрее, чем обычно, благодаря тщательно продуманным процессам платформы: „Если арендатор попадает в долги и отказывается съезжать с квартиры, наша команда юристов предоставит арендодателю бесплатную консультацию и поможет быстро избавиться от такого арендатора юридически правильным путем. Кроме того, Rendin компенсирует арендодателю неполученные арендные и коммунальные платежи на срок до трех месяцев и предложит защиту имущества, в 10 раз превышающую залог“.