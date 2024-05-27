Сокращение объемов строительства продолжилось и в первом квартале

Строительные предприятия построили в целом на 707 миллионов евро, из них зданий построено на 491 миллион евро и сооружений — на 216 миллионов евро. По сравнению с первым кварталом прошлого года зданий было построено почти на одну пятую меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) — на 1% больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, на местный строительный рынок больше всего повлияло сокращение объемов строительства зданий. „Объем строительства зданий уменьшается уже начиная со второго квартала 2022 года“, — добавила Синисаар.

Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, увеличился в сравнении с первым кварталом прошлого года на 2%. Увеличение объема строительства в основном произошло за счет строительства зданий. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составляла 7% от общего объема строительства, годом ранее — 6%.

Согласно данным регистра строений, было выдано 1764 разрешения на эксплуатацию новых жилых помещений, что на 21% меньше, чем годом ранее. Большая часть новых жилых помещений находится в многоквартирных домах, из которых самым популярным типом является 3–5-этажный многоквартирный дом. Большая часть нового жилья находится в Таллинне, далее следуют близлежащие к столице волости и Тартуский уезд.

„Спрос на новые жилые помещения по-прежнему снижается. Разрешение на строительство было выдано на постройку 1077 жилых помещений, что примерно на одну пятую (19%) меньше, чем годом ранее. По-прежнему самым предпочитаемым типом жилья был многоквартирный дом“, — объяснила Синисаар.

Разрешение на эксплуатацию получили 260 нежилых помещений с полезной площадью 171 100 квадратных метров. Больше всего прибавилось новых офисных, промышленных и складских площадей. В сравнении с прошлым годом уменьшилась как площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений, так и объем их строительства.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы „Квартальные экономические показатели предприятий“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей экономической ситуации в Эстонии.