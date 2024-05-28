Шестимесячный Euribor снизился

Ниже этого уровня последний раз Euribor был 12 июня 2023 года - 3,753%.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

Если ранее аналитики прогнозировали, что к концу этого года Euribor может опуститься до 2,5%, то теперь они начинают пересматривать свои оценки. По оценке SEB, ставка Euribor к концу 2024 года не опустится ниже 3%.

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